Koondise üheks liidriks kerkinud Toom: olen Rootsis võitnud treeneri usalduse

Eesti meeste käsipallikoondise üheks liidriks tõusis viimastes Euroopa meistrivõistluste valikmängudes 23-aastane Karl Toom. Mait Patraili puudumisel kandis tema kohal väljakul põhikoormust just Toom ja Viljandist oma käsipalliteed alustanud mängija tegi seda edukalt. Austria vastu viskas Toom 11 ja Saksamaale neli väravat ning ka mänguminuteid kogunes rohkesti.

Kahe hooaja vahel vahetas Toom ka klubi, siirdudes Saksamaa teisest liigast Rootsi kõrgliigasse HK Varbergi. Mõlemad on käsipalli tippriigid, mängu olemus erinev, aga Rootsi siirdumisega on Karl Toom igati rahul.

"Mängisin neli aastat Saksamaal ja läksin viiendaks aastaks Rootsi. Seal olen treeneri usalduse võitnud ja saan kõvasti mänguaega, võin vigu teha ja see on mulle suureks plussiks tulnud," kinnitas Toom.

"Rootsis on see mäng kindlasti palju kiirem, aga taktika poolelt Saksamaa kindlasti võidab. Rootsis on rohkem üks-üks olukordi, joonega mängu, selliseid situatsioone. Saksamaal on pigem taktikakombinatsioonid, kõik teavad, mida teevad, Rootsis on pigem vaba käsipall. Need on kaks täiesti erinevat käsipalli," iseloomustas Toom kahte stiili.

30-aastane samuti Viljandist pärit Ott Varik on viimased aastad mänginud poolprofina Soomes Siuntio klubi ridades. Et aastaid koondises seda kohta mänginud Jürgen Rooba ja Kristjan Muuga jäid seekord eemale, tuli kutse Varikule, kes tätis koha edukalt: Austria vastu tuli viis ja Saksamaale neli väravat.

"Jään enda mänguga rahule, loodan, et teised ka," sõnas Varik. "Kui sain teada, et saan kutse koondisesse, tegin endaga vaimselt tööd, et saan kõvasti mänguaega ja pean valmis olema. Teadsin, et pean ennast tõestama."