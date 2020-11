Celminš kahest valikmängust: arenesime meeskonnana tohutult

Avapoolajal osutas Eesti Rio olümpiapronksile südikat vastupanu ja pausile mindi 12:13 kaotusseisus. Teisel poolajal läks Saksamaa aga oma teed. Neli päeva tagasi kaotati valikturniiri avamängus 28:31 Austriale.

"Mängijate klass on omaette, tegu on ikkagi maailmaklassi mängijatega. Nad lõid endale nii lihtsaid situatsioone, et oli tõesti raske päev," rääkis Eesti väravasuul seisnud Rasmus Ots.

"Minu arvates on koroonakriis meie alagrupi võistkondadest sakslaste seisu kõige vähem mõjutanud. Neil on mängu lõikes võtta pingilt võrdsemaid vahetusi. Neil oli teisel poolajal panna mitu käiku juurde, aga enda kohta me seda öelda ei saa. Kutid paratamatult sellise klassi vastu 60 minutit ära ei kesta," tõdes Ots.

"Kahemeetrised vennad kaitses vastas ja siis veel kahemeetrine väravavaht ka, kellest tuleb mööda visata - väga keeruline," iseloomustas Andris Celminš vastaste koosseisu.

"Mulle isiklikult meeldis see nädal väga, see oli väga asjalik, õppisime väga palju ja arenesime meeskondlikult tohutult edasi," kinnitas Celminš. "Ainult positiivne, siit ainult edasi."