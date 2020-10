Premium liigas ootavad ees olulised lahingud

Enne 25. vooru lahutab kahte tiimi vaid üks punkt, kui Tulevik hoiab 29 silmaga 5. positsiooni ning Tammeka järgneb neile 28 punktiga. Senise hooaja omavahelistes kohtumistes on mõlemal tiimil õnnestunud korra võidurõõmu tunda - 1. voorus teenis Tammeka koduplatsilt 2:1 võidu ning 24. juulil õnnestus Tulevikul enda kodumurul omakorda 2:0 võit võtta.

Teises laupäevases kohtumises astuvad kell 15.00 Kadrioru staadioni murule TJK Legion ning Tallinna Kalev. Ka siin matšis on kaalul ülimalt olulised punktid - kui Legion jagab hetkel 21 punktiga 7.-8. kohta, siis 12 silmaga 10. positsioonil paiknev Kalev vajab liigasse püsimajäämiseks võidupunkte.

Pühapäeval peetakse Premium liigas kolm matši. Kell 13.00 saavad samaaegselt avavile Narva Trans - FCI Levadia ning FC Kuressaare - FC Flora vastasseisud. Kui Transi eesmärk on püüda veel kohta esikuuikus, siis Levadia vajab punktilisa medalikonkurentsis. Kuressaare omakorda loodab kerkida 9. tabelirealt ning esikohal paiknev Flora läheb Saaremaale püüdma 12. järjestikust liigamängu võitu.

Voorule tõmmatakse joon alla pühapäeval kell 15.00, kui ETV2 telemängus kohtuvad kaks medalipretendenti Nõmme Kalju ja Paide Linnameeskond. Paide hoiab hetkel 23 mängust kogutud 51 punktiga 2. kohta, Kalju jääb neist ühe enampeetud mängu juures maha 4 silmaga, mis tähendab, et Paide püüdmiseks vajavad Marko Kristali hoolealused kahtlemata võitu. Senise hooaja omavahelistes mängudes on edu saatnud võõrsilmeeskondi - juuni keskel teenis Paide Hiiu staadionilt 1:0 võidu ning juuli keskel oli Kalju omakorda Paides kodumeeskonnast üle skooriga 3:1.

Kui tavapäraselt koosneb Premium liiga hooaeg 36 voorust, siis koroonaviirusest tingitud pausi tõttu otsustas jalgpalliliit maikuus hooaega lühendada. Kõik Premium liiga klubid kiitsid heaks uue süsteemi, mille põhjal peetakse esmalt kolm ringi (kokku 27 mängu), misjärel mängivad 1.-6. kohal ning 7.-10. kohal asuvad meeskonnad veel ühe ringi. Lisaringi võetakse varem teenitud punktid kaasa. See tähendab, et esikuuik peab hooaja jooksul 32 ja teised 30 mängu.