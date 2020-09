Erki Nool hindab noortes analüüsivõimet ja tehnilise oskuse tabamist

Nädalavahetusel Tartus toimunud noortesarja TV 10 Olümpiastarti finaal näitas, et Eesti kergejõustikul on talendikas tagala.

TV 10 Olümpiastarti sarjast on sirgunud 26 olümpiamängudele jõudnud kergejõustiklast ja seljataha jäänud finaal näitas, et uusi noori, kel annet, tahet ja suuri sihte Eestis jagub. Vanema vanusegrupi mitmevõistluse võitjaid treeniva Harry Lembergi hinnangul oli finalistide seas nii meie kümnevõistluse väge tulevikus täiendavaid talente kui andeid erinevatele üksikaladele.

"Usun kindlasti ja eriti, kui ma veel mõtlen nooremate poiste peale. Kindlasti seda ainet oli staadionil väga palju, mis on eelduseks selleks, et võivad kuskile jõuda," lausus Lemberg ERR-ile. "Kõik sõltub juba neist endist. Need tüdrukud, kes siin kaks päeva müttasid - ka seal on neid, kes võivad Grit Šadeikot või Mari Klaupi asendada mõne aasta pärast."

Oma klubi noori ja nende treenerid Tartus abistanud kümnevõistluse olümpiavõitja Erki Nool otsis kahe päeva jooksul staadionil silmadega noori, kel jagub tehnilise oskuse tabamise soont.

"Siin eile oli ka paar poissi, kes ei hüpanud väga kõrgele teivast, aga minu hinnangul on neil väga suur potentsiaal, kuna neil on miski veel, mida peab spordis olema," lausus Nool. "Nii kõrgus- kui ka kaugushüppes näeme, et kuigi nad hüppavad võitjatest meeter vähem, siis on sooritusel lõtvus ja oskus sooritada tehnilist elementi. Kui treener midagi ütleb, et tõsta jalga siia, siis ta seda ka teeb. Analüüsivõime ja tehnilise oskus on momendid, mida peaks noored õppima."

Mitmevõistluse läbi tegemine selles vanuses annab Noole sõnul noortele kogu tulevikuks vajaliku kogemuse, kuidas kriitilisel hetkel paanikasse mitte minna. "Kui ma võtan enda karjääri, siis ma teadsin alati, et kui ma teivashüppes teen selle soorituse ära, siis ma hüppan viimasel katsel üle. Pead teadma, et kui teed selle ära: kas eelviimasest sammust kiirendada kõrgushüppes või teivashüppes pead käed üles panema - igaüks peaks leidma, et see alati toimub. See on sporditegemise võti, seda on kogu karjääri ja tulevikus vaja. Kui sul on kriitiline moment, siis sa pead enesega hakkama saama ja seda see võistlus õpetab eriti palju."