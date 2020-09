TV 10 sarja varasem võitja: see annab tulevastele tipptegijatele karastuse

Sarja varasema võitja, Tamme kooli treeneri Aigar Kuke, sõnul on laupäevane ilm noortele mitmevõistlejatele soodne. "Nädal aega on siin jooksudes ja hüpetes taganttuul olnud - täna natuke kõvem, aga ilmateadet vaadates lubab laupäevaks rahulikku tuult ja head ilma," rääkis ta Anu Sääritsale.

Kui Kukk omal ajal teivashüppes võidutses, jäid tema selja taha tulevane autoralli maailmameister, kaardilugeja Martin Järveoja ning profirattur Tanel Kangert.

"Ma olen kindel, et TV 10 Olümpiastarti sari annab väga paljudele Eesti tulevastele tipptegijatele väga tugeva karastuse just aastaringselt võistlemist silmas pidades. See finaal on ajaliselt vaat et sama pikk kui kümnevõistluse võistluspäevad," lisas Kukk.

Laupäeval kell 9.30 algab Tamme staadionil olümpiapäeva lastevõistlus, kell 10.00 avatakse erinevate spordialade telgid, kell 11.00 toimub pidulik avamine ja kell 13.00 alustavad tulevikutähed mitmevõistlusega.