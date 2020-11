Uulu põhikool osaleb Miljani eestvedamisel ka uuel aastal TV 10 Olümpiastardis

Uulu põhikooli 4. klassil on spordi- ja kultuurikeskusse, kus toimuvad kehalise kasvatuse tunnid, minna mõnisada meetrit, mis on õpetaja Egert Miljani sõnul tore jalutuskäik värskes õhus. Miljan on noor mees, kes omal ajal samuti TV 10 Olümpiastardi sarjas osales. Kui ta 2018. aastal Uulu põhikooli kehalise kasvatuse õpetajaks tuli, tekkis kohe mõte ka oma õpilastega sarjast osa võtta. Kolmas koht oli üllatus.

"See oli väga suur üllatus, aga õpilased olid nii tublid," rääkis Miljan intervjuus ERR-ile. "Meie märksõnaks oli järjepidevus. Võtsime osa igast etapist, et kõik alad oleksid esindatud. Kui lõppkokkuvõttes kolmas koht tuli, siis oli väga hea ja positiivne emotsioon."

Otsus osaleda eelseisval TV 10 Olümpiastardi 50. hooajal on juba tehtud. "Arutasime kooli juhtkonnaga ning luba tuli, et läheme. Isegi väike plaan on Tahkuranna algkooliga ühendvõistkond teha," jätkas Miljan. "Kehalise kasvatuse õpetajaga on räägitud seal. Kui registreerimine avatakse, eks ma siis räägin veel üle, aga Uulu kool võtab kindlasti osa."

Teisipäevane kehalise kasvatuse tund käis nii, et ühel pool tegi Miljan trenni poistega ja teisel spordi- ja kultuurikeskuse juhataja Egle Vutt tüdrukutega tantsutrenni. Seejärel oli terve klass tunnis koos. Aga kuidas pannakse võistkond TV10 Olümpiastardi jaoks kokku?

"Kõigepealt trennis näeb, kes mis tasemel on. Siis on mul võimalus ka kehalise kasvatuse tunnis. Sealt kutsume neid tublimaid," kirjeldas Miljan. "Meil on veel maakonnavõistlus ehk kui neid tuleb rohkem, kui siis ühel alal kaks tükki on üle-eestilisel, siis maakonnavõistlusel selguvad need kaks parimat."