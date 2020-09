Nõmme Kalju: meie treenerid teevad eneseisolatsiooni rekordi

Koroonaviirusest räsitud Nõmme jalgpalliklubi avaldas sotsiaalmeedias nördimust, et hoolimata korduvatest negatiivsetest testidest peavad nende treenerid endiselt eneseisolatsioonis olema.

Terviseameti Põhja regionaalosakonna jälgimisel on neli aktiivset kollet, millest Nõmme Kalju koldega on seotud 17 inimest.

"Kõik uued testid on negatiivsed ja homme tähistavad Kalju treenerid juubelit, 30 päeva kodunt eemal karantiinis! Marko Kristal ja Sergei Terehhov on andnud alates 25.08 kokku kaheksa COVID-19 testi ja kõik nende tulemused on olnud negatiivsed. Vaatamata sellele peavad nad endiselt viibima eneseisolatsioonis. Siit tuleb rekord!!!" kirjutas klubi enda Facebooki-lehel. "10. septembril Budapestist tagasi lennanud meeskond sai täna oma testitulemused teada ja kõik testid osutusid samuti negatiivseks."

"Eelnevalt positiivsed testid andnud mängijad on tänaseks tunnistatud terveks ja nad osalevad juba teist päeva treeningutel," lisas klubi. "Esindusmeeskonna treeninguid viib ajutiselt läbi Getulio."