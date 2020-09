Ümmarguse tähiseni jõudnud Jürgenson: väljanägemine on ju päris hea!

"Minu arust oli minu esimene mäng meistriliigas vanal Tamme staadioni kunstmurul Tartu Merkuuri vastu," meenutas Jürgenson intervjuus Tarmo Tiislerile. "Mäletan seda küll, olin 16-17. Passis on nüüd vanus... läks meelest ära, aga väljanägemine on ju päris hea!"

Levadia võitis avapoolaja 2:0, viimase kümne minutiga lõid külalised kolm väravat, aga matši lõpetas Märten Pajunurmi täpne karistuslöök. Levadia sõidab Kuressaarest tagasi 5:1 võiduga.

"Taga oleks võinud null olla, viimasel sekundil löödi karistuslöök sisse. See jääb kripeldama, aga üldjoontes suutsime täita seda, mida soovisime," tõdes Jürgenson.

Levadia väravavahtide treener Ain Tammus tõdes, et ilmastikuolude tõttu tehti palju praaki; võõrustajate peatreeneri Roman Kožuhhovski sõnul andis Kuressaare alguses initsiatiivi käest ja tugevam meeskond Levadia kasutas selle ära, kuid usub, et tal on siiski väga head tööd tegevad mängijad.