Suured rahvaspordiüritused toimuvad, kuid virtuaalkujul

Koroonaviiruse mõju rahvaspordiüritustele on juba toonud kaasa võistluste tühistamise ja edasilükkamise. Aga otsitakse ka teisi variante. 10. mai Tartu maastikumaraton toimub seekord virtuaaljooksuna,

"Inimestel on võimalus kas oma kodukandis või kodumetsas, kas või teises maailma otsas, kui nad on, joosta vastav kilometraaž ja saata meile oma andmed selles ajaaknas, kus see jooks on välja kuulutatud," selgitas Tartu Maratoni klubi juhataja Indrek Kelk.

Virtuaalselt võib tulla läbimisele ka mai lõppu planeeritud Tartu Rattaralli, aga virtuaalvõimalust plaanivad kasutada ka mitmed teised rahvaspordiürituste korraldajad.

"Me siin oma tervisejooksu sarja plaanimegi käivitada virtuaaljooksuna. Et inimesed nädala jooksul saavad osaleda, kuskil oma kolm kilomeetrit läbida ja siis selle tulemuse laadivad üles mis iganes äppide, spordikellade, failidena sinna keskkonda ja nii saame ürituse kriisiolukorras ikkagi käima lükata," rääkis Stamina spordiklubi juhataja Urmo Raiend.

Kui kümne aasta tagune majanduskriis Indrek Kelgu sõnul väga suurt kukkumist osalemises kaasa ei toonud, siis nüüd ta tii optimistlik ei ole.

"Sellistel suurtel rahvaspordiüritustel osalemine on teatud mõttes ikkagi meelelahutus, ja kui inimestel on mured, kuidas igapäevaselt hakkama saada, mõnel võib-olla üldse, kuidas pereliikmed ellu jäävad, siis ikkagi nende meelelahutusasjade peale hakatakse üsna viimases järjes mõtlema," lausus Kelk.

Eeldusel, et suve teiseks pooleks olukord normaliseerub ja rahvaspordiüritused toimuvad nagu ette nähtud, peab siiski ilmselt arvestama veidi kasinamate oludega

"Kui üritused suve teises pooles saavad toimuma, ei ole nad sugugi nii uhked, kui me seni oleme harjunud nägema – kõikvõimalikud väravad ja telgimäed. Kindlasti tehakse natuke kergemini neid asju," ütles Urmo Raiend.