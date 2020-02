Koduväljakueelist omav Narva Trans ihkab superkarika võitu

"Kuna mängime kodus ja esindame oma kodulinna, on see karikamatš meie jaoks loomulikult väga oluline," lausus Transi peatreener Cenk Özcan ETV-le. "Just sellepärast on ka meie mängijate eesmärk see karikas võita."

Viimastel aastatel on välja kujunenud, et superkarika võitjal edasine hooaeg nii hästi ei kulgegi ning reeglina hooaja lõpus meistritiitlit ei võideta. Jürgen Henn loodab, et Flora selle otsa tänavu ei komista.

"Kindlasti tahaksime oma peas minna sama tugevalt ja alustada sama hästi," lausus ta. "Ükskõik kui hästi me alustame, me ei saa eeldada, et hooaeg läheb samamoodi edasi - kui võidame, siis hakkamegi võitma või kui kaotame, siis lähebki hooaeg kehvasti. Seda see ikkagi ei näita."

Lumel ja talvisel ilmal pole aga homme mingit tähtsust, pealtvaatajad pangu ainult soojalt riidesse. "Tahame poolehoidjatele näidata head jalgpalli, positiivset jalgpalli, sest see on meie mängufilosoofia," jätkas Özcan. "Kui seda lubavad ka väljaku kate ja tingimused, loodame teha ilusa esituse. Aga muidugi, vahel on Narvas väga tuuline."

Superkarikafinaal peetakse Narva Kalev-Fama staadionil homme algusega kell 13.00.