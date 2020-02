Ametlik: Anier lõi käed Hollandi klubiga

Klubi kodulehe sõnul liitub Anier Deventeri linna meeskonnaga teisipäeval. "Mulje klubist, linnast ja inimestest on suurepärane," sõnas eestlane Go Aheadi kodulehele. "Olen alati tahtnud Hollandis jalgpalli mängida. Siinne jalgpall on tark ja ründav, see sobib minu mängustiiliga."

Go Ahead Eagles on oma 117-aastase ajaloo jooksul tulnud neljal korral ka Hollandi meistriks, aga neist viimane tuli ligi 90 aastat tagasi. 29-aastane Anier on koondist esindanud 61 korral, klubikarjääri jooksul on ta mänginud nii Saksamaal, Soomes, Norras, Rootsis, Šotimaal kui viimati Lõuna-Koreas.