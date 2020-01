Rooba ERR-ile: lõpus oli pisut õnne ka

"Me võitlesime hästi. Kohati kaitses tegime lihtsaid vigu. Kui rünnak toimis ja suutsime omad ära visata, siis kaitses jälle lasime samamoodi tagasi. Sellist murdehetke ei suutnud enne lõpu tekitada. Kaua oodatud on see võit tõesti ja õnneks tuli väga tähtsal hetkel," rääkis Rooba intervjuus ERR-ile.

"Me olime kolm-neli korda vähemalt kahe-kolmega ees, aga nad tulid jälle järele. Lõpus viigiseisus minna viimasele kahele minutile vastu on kindlasti vaimselt raske - kes nüüd ette läheb ja kes nüüd mängu lõpuks võidab? Õnneks oli pisut õnne ja suutsime mängu enda kasuks kallutada," jätkas Rooba. "Oma mänguga jäin pigem rahule ja kui meeskond selle tõttu võidab, siis seda enam. On paar asja, mida peaks parandama, sest alati on parandamisruumi."

Rooba usub, et nüüd tuleb aeg maha võtta, et siis korduskohtumisele vastu minna puhtalt lehelt. "Kindlasti me peaks võtma rahulikult homme ja järgmised päevad puhkama ning alustama nullist. Me ei saa mõelda, et oleme viie väravaga ees. Me peame null-nullist peale minema, videoid vaatama ja tänast mängu analüüsima, et korrektuure teha. Vaatama, kus me kaitses eksisime ja seda parandama. Loodetavasti suudame siis järgmist mängu rahulikumalt võtta."

Pühapäeval toimub kordusmäng Põlvas, millest teevad kell 13.30 ülekande ka ETV2 ja ERR-i spordiportaal. Kui Luksemburgi kahe mängu kokkuvõttes ei võideta, kukutakse välja ka Euroopa meistrivõistluste valiksarjast ning ees ootab ühegi valikmänguta aasta.