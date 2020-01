Sivertsson ERR-ile: mul on väga hea meel, et võitsime viie väravaga

"Esiteks on mul hea meel, et me võitsime viie väravaga. Meil oli võimalus saada vahe sisse varemgi, aga kui me saime penalti, siis me ei skoorinud ja eksisime liiga palju olukordades, kus oli väravavahiga üks-ühele seis. Ühesõnaga oli tasavägine mäng, aga viimasel viiel-kuuel minutil teenitud viiepunktiline edu on fantastiline. Muidugi me tulimegi siia võitma ja ma olen rahul. Ootan huviga järgmist mängu, sest need olid esimesed 60 minutit," rääkis Sivertsson intervjuus ERR-ile.

Miks oli mängu esimene pool nii tasavägine? "Luksemburg on meeskond, kellel olid tasavägised mängud Leedu ja Slovakkiaga. Me ei ole nagu Hispaania või Prantsusmaa, seega me peame võtma oma võimaluse, et saada suurem vahe. Alguses me seda ei saanud, aga isegi see oli hea tulemus, kui me juhtisime 30 minuti järel ühe punktiga, eriti kui sa mängid võõrsil. Lõpptulemus oli meie jaoks väga hea," jätkas Sivertsson. "Me oleme rahul kui me võidame kodus samuti viiega. Aga vastaste 33 punkti - me peame kaitses paremini mängima. Me peame olema rohkem keskendunud. Aga kui me võidame kodus ka viiega, siis ma olen ikka rahul."

Pühapäeval toimub kordusmäng Põlvas, millest teevad kell 13.30 ülekande ka ETV2 ja ERR-i spordiportaal. Kui Luksemburgi kahe mängu kokkuvõttes ei võideta, kukutakse välja ka Euroopa meistrivõistluste valiksarjast ning ees ootab ühegi valikmänguta aasta.