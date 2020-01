Patrail ERR-ile: rünnak oli üpris hea, kaitse tuleb paremaks saada

"Kui seisu näete, siis on näha, et rünnak oli üpris hea. Viskasime 38 väravat - sellega võib väga rahule jääda. Tavaliselt kui üle 30 värava visked, siis pead mängu võitma," rääkis Patrail intervjuus ERR-ile. "Samas kaitse poolelt lasime 33 visata, seda on üpris palju. Seal on palju potentsiaali paremaks teha ja peame seda kodus kindlasti tegema. Mäng pole veel tehtud. Meil on head eelised edasi pääseda, aga kindlasti nad tulevad täie jõuga ja üritavad videoanalüüsi põhjal paremini mängida kui seekord."

Patraili sõnul tuleb just kaitsemäng paremaks saada. "Kaitse peab esimesest minutist pidama. 10-15 minutit võib-olla oli meil kaitse, kui meile ainult kaheksa väravat visati, aga siis oli jookse-jookse mäng ja see on lõpus nagu ikka õnne poole, et kes vähem vigu teeb see võidab. Täna olime meie need, kes vähem vigu tegid. Tehnilist praaki oli meil vähem kui neil ja tänu sellele me võitsime," jätkas Patrail.

"Nüüd on reisipäevad ning kõige parem on hea taastumine ja videoanalüüs. Tuleb mäng uuesti üle vaadata, mida me suudame kaitses paremini teha. Rünnaku koha pealt probleemi polnud. Mängisime oma võimalused välja," lisas Patrail.

Pühapäeval toimub kordusmäng Põlvas, millest teevad kell 13.30 ülekande ka ETV2 ja ERR-i spordiportaal. Kui Luksemburgi kahe mängu kokkuvõttes ei võideta, kukutakse välja ka Euroopa meistrivõistluste valiksarjast ning ees ootab ühegi valikmänguta aasta.