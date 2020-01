Paide sõlmis lepingu kauaaegse Eesti koondislasega

"Eesti vutirahvale ei pea eraldi pikalt tutvustama, kes on Sergei Mošnikov," rääkis peatreener Vjatšeslav Zahovaiko klubi kodulehele. "Oleme saanud endale väga kvaliteetse mängija ning usun, et tema kogemus ja tase viib meid järgmisele tasemele. Noormängijad on saanud endale järjekordselt väga hea eeskuju."

Värvika karjääri jooksul on 32-aastane Mošnikov tulnud kolmel korral Eesti meistriks – 2010. ja 2011. aastal FC Flora ja 2016. aastal FC Infonetiga. Eelmisel hooajal Leedu klubi FK Palanga kapteniks olnud Mošnikov on mänginud mitmetes Hollandi, Poola, Kasahstani, Valgevene ja Soome klubides.

Eesti A-koondises debüteeris Mošnikov 2010. aastal 0:0 viigimängus Lätiga, 35 mänguga on ta löönud ka kaks väravat (Gibraltarile ja Maltale). Pärnus sündinud poolkaitsja tegi Premium liiga debüüdi FC Flora ridades 2006. aastal, kokku on Mošnikov osalenud 192 Premium liiga mängus ja löönud 37 väravat.

Spordidirektor Gert Kams: "Sergei näol on tegemist väga kogenud ja erinevat jalgpallikultuuri näinud mängijaga. Tema loovus ja oskus palliga mängus on väga kõrgel tasemel ja annab kindlasti meie meeskonnale lisakäigu. Loodan, et Sergei suudab end uuel hooajal rahvuskoondise plaanidesse tagasi mängida!"