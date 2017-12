Ilmus põhjalik lauatenniseõpik, millesarnast Eestis seni polnud

Sool ütleb, et Eesti on nüüd ekslusiivse klubi liige, sest rahvusvahelise lauatennise föderatsiooni edasijõudnute käsiraamat on tõlgitud ainult kümnesse keelde. Raamat peaks muutma meie treenerite elu lihtsamaks. "Siia on kogutud psühholoogia, taastumine, taktika ehk kõik, mida ühe spordiala kohta on vaja teada," ütles Sool ETV spordisaatele. "Meie põlvkond õppis ja leiutas ise, siin on aga kõik see olemas."

Õpik sai tegelikult tõlgitud juba 2013. aastal, kuid kuna trükikulude katmiseks kultuurkapitalist toetust saada ei õnnestunud jäi asi venima. Tänavu jõuti lõpuks nii kaugele, et annetajate abiga läks raamat trükki. Trükkimiseks kulunud 5100 eurost 4400 moodustasid annetused.

Rääkides Eesti lauatennise hetkeseisust ütles Sool, et perspektiivikaid noori on, kuid muret teeb, et Tallinnas ja Tartus puuduvad korralikud lauatennisekeskused. "Noored ju lähevad õppima Tallinnasse või Tartusse ja nad peaksid kusagil oma sporditeed jätkama," sõnas Sool. "Loodetavasti Tallinnas laabuvad asjad meie jaoks siis, kui Kristiine keskusesse ehitatakse kolmas korrus."

Sool ütles, et varem on Eesti keeles ilmunud põhjalik lauatenniseõpik algajatele, võistlusmääruste kogu ja kohtunike käsiraamat. Nüüd, kui ka edasijõudnute õpik valmis sai, ootab ees veel lauatennise sõnastiku avaldamine.