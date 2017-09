Kruuda peaks Hyundailt lähinädalail vastuse saama

kaia kanepi edu us openil

"Kõik kaheksa sõitjat olid nende kolme päeva jooksul väga head. See nädal andis meile võimaluse näha neid oskusi, millest nad enda intervjuudes rääkisid," ütles Hyundai rallitiimi juht Alain Penasse pressiteate vahendusel. "Kõik neist suudaksid Hyundaid WRC2-s suurepäraselt esindada. See on keeruline otsus, mille mina ja ülejäänud žüriiliikmed nüüd tegema peame."

Teises voorus said need kaheksa meest võimaluse koos enda kaardilugejaga istuda Hyundai uue generatsiooni i20 R5 rooli ja näidata kolmel päeval Prantsusmaal Mazamet’s nii asfaldil kui kruusal enda kiirust. Hyundai sõnul ei arvestata otsuse tegemisel üksnes noormeeste kiirusega, vaid ka sellega, kuidas nad mehaanikutega auto seadistuste osas koostööd tegid.

Hyundai talendiprogrammi teise vooru pääsesid kaheksa sõitjat, kes on kõik alla 25-aastased: Emil Bergkvist, Gus Greensmith, Jari Huttunen, Karl Kruuda, Pepe Lopez, Pierre-Louis Loubet, René Mandel and Kalle Rovanperä. Meeskonna sõnul otsustati edasipääsejad eelnevate tulemuste ning meeskonna peakorteris tehtud intervjuude põhjal.

