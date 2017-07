Rahvusvahelise triatlonifestivali raames tehakse taas ka heategevust

Baltimaade suurimale triatlonifestivalile 3.-6. augustini on tulemas osalejad rohkem kui 30 riigist ning on kujunenud traditsiooniks, et sportlik nädalavahetus avatakse heategevusjooksuga. Heategevulikust jooksust võtab osa ka Raivo E. Tamm, kes valmistub 5. augustiks ja stardib järgmisel päeval poolpikale triatlonile.

Heategevusjooksu pikkus on viis kilomeetrit stardiga Pühajärve Spa Hotelli pargis 4. augustil kell 19.00. Jooks on avatud kõikidele soovijatele ning rada on võimalik läbida nii joostes kui ka kõndides. Osalustasuna palutakse teha 10 euro suurune annetus, mis läheb täies ulatuses TÜ Kliinikumi Lastefondile asenduskodu lastele psühholoogilise toe võimaldamiseks.

Jooksule saab kuni 31. juulini eelregistreeruda internetis sportos.eu keskkonnas https://www.sportos.eu/ee/et/seve-ehituse-heategevusjooks või SiS IRONMAN 70.3 Otepää kodulehe kaudu. Samuti on võimalik registreeruda kohapeal.

Iga heategevusjooksu lõpetaja osaleb auhinnaloteriis ning üldarvestuse kolmele kiiremale mehele ja naisele on eriauhinnad.

3.-6. augustini toimuva triatlonifestivali programmis on Zoot avaveeujumine, Seve Ehituse heategevusjooks, SiS IRONMAN 70.3 Otepää triatlon, Pombel IRONKIDS lastevõistlused ning lühitriatlon. Avatud on sporditarvete laat. Ainukesele IRONMAN sarja triatlonile Otepääl on registreerunud juba 900 osalejat 35 riigist. Stardis on näitlejad Raivo E. Tamm ja Märt Avandi ning ka eelmise aasta hea eeskuju persoonid Tanel Padar ja Kalev Kruus.

Lisainfo Seve Ehituse heategevusjooksu kohta ürituse kodulehel ning Facebookis.

Lastefondi kampaaniast “Katkised hinged”, mis keskendub asenduskodu lastele psühholoogilise toe võimaldamisele, saab rohkem lugeda fondi kodulehelt.