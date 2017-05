Allar Raja võistles täna EM-il nii kahe- kui ka neljapaadis

Peaaegu vahetult enne starti tehti koosseisus vangerdus, sest Geir Suursilda tabas kõhuhäda ja tema asemele tuli kahepaadist Allar Raja. Kuna Raja paarilist Tõnu Endreksoni tabasid probleemid tervisega, ei saa Eesti paarisaeruline kahepaat niikuinii homses B-finaalis osaleda.

"Kuna tervis ei pidanud vastu, siis nende sõit jäi praktiliselt 750 peal pooleli. Lõpp lihtsalt liueldi läbi, sest teine sõit tuli niikuinii peale," kommenteeris treener Matti Killing tänast kahepaadi esitust.

"Kuna Geir tundis ennast kehvasti, oli mingisugune kõhuviga, siis kohe küsisin Allari käest üle, et kuidas on. Tal oli praktiliselt soojendus ja kõik tehtud ja 1000 meetrit päris tõsiselt sõidetud, aga ta oli kohe päri ja kuna kohe oli selge, et Tõnu niikuinii homme sõita ei saa, sest võistluste arst võttis ta niikuinii maha, siis oli vangerdus väga lihtne tulema."

Neljapaat koosseisus Kaspar Taimsoo, Allar Raja, Sten-Erik Anderson ja Kaur Kuslap oli suurema osa distantsist oli Eesti kolmandal kohal, 500 m enne finišijoont tõusti teiseks, kuid lõpuks jäädi siiski napilt kolmandaks ehk esimesena A-finaalist välja.

"Meil jäi tegelikult kokkusõiduks kolm kilomeetrit aega. Kuna tuli jalatoed vahetada ja paadi häälestust päris palju muuta, siis ega meil mõelda pikalt midagi ei olnud. Allar ise ütles, et esimese tuhande peal ei tunnetanud paatkonna rütmi ära. Aga tuhande peal sai selle kätte ja sõitsid väga hästi," jäi Killing siiski rahule.

"Midagi ei ole teha. Oleks nädal aega harjutanud, oleks võinud täiesti vabalt ilma teha. Aga mind rõõmustab kõige rohkem see, et seis näitab, et oleme konkurentsis ja meiega peab iga meeskond arvestama."