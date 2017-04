Tartust Viljandisse sõitvad 200 ratturit toetavad abivajajaid

Hawaii Express Gran Fondo Estonia Tartu-Viljandi rattasõit tähistab suurt ühist rattasõitu, kus eesmärgiks pole võistlemine.

"Kevad pole rattaspordi huvilisi soosinud, mistõttu on sõit Tartust läbi Otepää ja Tõrva Viljandisse sellel aastal paljudele harrastajatele väga tõsine ettevõtmine," kommenteeris peakorraldaja Ain-Alar Juhanson. "Sõidu lõpus saab igaüks enda jõuvarud proovile panna veel Viljandis Kõrgemäe tõusul, kus on ajavõtuga kiirenduslõik ning pealtvaatajatel on võimalus osalejaid ergutama tulla."

Registreeritud osalejatele on tagatud rattaraja turvamine, teenindus ja toitlustus. Rada läbitakse erinevates tempogruppides, mida juhendavad kogenud ratturid.

Triatloniklubi TriSmile korraldusel toimuva rattasõidu eesmärk on aidata kaasa, et kõik osalejad saaksid korraliku koormuse ja sportliku päeva. "Kevadine Tartu-Viljandi ning 20. augustil toimuv Tallinn-Tartu Hawaii Express Gran Fondo on toredad teetähised suvise hooaja eel ja lõpetuseks kõigile, kes soovivad nautida rattasõitu ja sportlikku seltskonda," ütles Juhanson.

Rattasõidu ühine start on 30. aprillil kell 9 Tartu kaubamaja kõrval Küüni tänaval ning esimesi rattureid oodatakse Viljandis Kõrgemäe tõusul umbes kell 13.45. Lõpetamine on Viljandi Kesklinna kooli juures.

Rattasõidust osavõtjate osalustasudest tehakse ühisannetus koostöös TÜ Kliinikumi Lastefondiga, et aidata 10-aastast Jürgenit ja tema peret. Jürgen sattus 2016. aasta suvel uppumisõnnetusse ja sai raske peaaju kahjustuse. Annetus läheb Jürgeni taastusravi toetamiseks.