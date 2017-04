Eesti sulgpallurid parandasid EM-i eel kohti maailma edetabelis

Paarismängus on Kuuba ja Rüütel eelmise nädala Euroopa karikavõiduga Horvaatias tõusnud 61. kohale, mis on nende senine parim. Kuuba ja Rüütel on paarismängu maailma edetabelis sel aastal alates jaanuari lõpust järjepidevalt oma kohta suutnud parandada ja kokku paari kuuga tõusnud üle kahekümne koha.

Samuti paranes Kuuba koht üksikmängus Horvaatias saavutatud veerandfinaali pääsu tõttu lausa 15 astet ja on nüüd edetabelis 180. Naiste üksikmängus on eestlannadest parem vaid Getter Saar, kes tõusis edetabelis sel nädalal viis kohta 112. reale.

Saar esindab Eestit EM-il üksikmängus ning Kuuba ja Rüütel paarismängus. Helina Rüütel teeb koos Raul Käsneriga kaasa ka segapaarismängus, kirjutab Eesti Sulgpalliliit oma pressiteates.

Meeste üksikmängus on Raul Must püsinud viimased pool aastat stabiilselt maailma edetabeli viiekümnendatel kohtadel. Selle nädala edetabelis tõusis Must kaks kohta ja on 56.

Meeste paarismängus Eestit EM-il esindavad Kristjan Kaljurand ja Raul Käsner on samuti võrreldes eelmise edetabeliga koha võrra paremad ja paiknevad 120. kohal.