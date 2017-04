Argo Kungla finaalseeria eel: loodan, et meeskonnad austavad üksteist

Põhiturniiril kohtusid EMÜ ja Sparta kokku kolmel korral ning võitude seis jäi 2:1 Sparta kasuks, kusjuures mõlemad edu toonud kohtumised mängisid tallinlased just koduses Õismäe Spordimängude Hallis. Sparta treener Argo Kungla peab finaalseeria eel favoriidiks siiski kogenumat Maaülikooli meeskonda.

"Mulle vähemalt tundub, et Tartu peaks olema favoriit oma kogemusega. Neil on ikkagi viis mängijat, kes on Venemaalt tulnud Eesti liigasse mängima. Seal on kogemust - mehed on mänginud maailmameistrivõistlustel ja tulnud ka Venemaa meistriteks. Küsimus on selles, kas nendest viiest Vene mängijast piisab," rääkis Kungla vastase kohta.

Oma meeskonna kohta sõnas peatreener: "Meil on väga noor meeskond, 17-19-aastased. Nemad on alles oma tee alguses. Võib-olla tuli teiste võistkonda jaoks mõnevõrra üllatusena see, et me jõudsime finaali. Minule endale see üllatus polnud, sest ma ootasingi seda läbimurret sel aastal."

Kui seeria läheb pikaks, võib eriti oluliseks muutuda mängijate füüsiline konditsioon. EMÜ peatreener Talis Mölder ei usu aga, et tema meeskonnal sellises olukorras noorema koosseisuga Sparta vastu võimalus puuduks.

"Praegu ma olen oma mängijate suhtes küll üsna kindel. Ka mängudes Saku vastu, kus oli kaks mängu järjest, teisel päeval ei olnud mingeid väsimuse märke," kinnitas Mölder.

Saalihoki meistrivõistlused on tänavu kahjuks meelde jäänud ka negatiivsega. Mõlemad finalistid alistasid oma poolfinaalseeria vastase mängudega 3:1, kuid Tartu pidi nendes kohtumistes hakkama saama ilma oma liidri Pavel Semenovita. Nimelt kandis nii EMÜ naiskonna kui naiste rahvuskoondise peatreeneri ametit pidav Semenov mängukeeldu, mille põhjuseks oli tulemusega manipuleerimine. Kuigi kaasus puudutas kogu Eesti Maaülikooli meeskonda, karistati üksnes Semenovi kui vastutavat isikut.

Et aprilli alguses avalikkusse jõudnud juhtumi puhul rivistusid neli ülejäänud meistriliiga meeskonda kollektiivselt EMÜ vastu, suurendab see finaalseeria eel intriigi veelgi. Semenov on finaalmängudeks koosseisus tagasi ning kindlasti motiveeritud ennast väljakul tõestama.

Talis Mölder: "Liidrid on meil väga kogenud mängijad. Kui mängude tähtsus läheb suuremaks, siis nad suudavad veel paremini keskenduda ja ennast kokku võtta. Leegionäride värbamine võistkonda on teinud seda, et meeskonna tase on selline, et me võime mängida finaalis.

Algavale vastasseisule vaadates rõhutavad mõlemad treenerid, et konkurendi puhul tuleb valmis olla teravateks kontrarünnakuteks. Samuti tuleb märkida, et meeskondade kodusaalides on erinev väljakukate ja et Sparta kodusaal Õismäel on tavalisest 2,5 meetrit lühem. Finaalseeria avamäng toimubki just Õismäel homme kell 20.00.

Argo Kungla ütles lõpetuseks, et igavaid kohtumisi kindlasti karta pole: "Mängud on tulemas väga atraktiivsed ja vastasseis Tartu - Tallinn on alati positiivne vastasseis. Loodame, et mõlemad meeskonnad austavad üksteist nii väljakul kui väljaku kõrval."