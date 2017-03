Tänak: üritame Power Stage'ilt punkte võtta

"Teine pool päeva oli suhteliselt huvitav," sõnas Tänak ERR-ile. "Paljud sõitjad tegid erinevaid rehvivalikuid ja see tegi mingid olukorrad päris huvitavaks. Ma arvan, et me erinesime kõigist, aga olime täpselt kahe vahel. Päeva lõpuks oli hea valik ja ei saa kurta."

Enne Eesti aja järgi kell 18.43 algavat eelviimast katset kaotavad Tänak ja Järveoja ralli liidrile Kris Meeke'ile 2.12,6. Kolmandal kohal olev Thierry Neuville jääb 1.02,1 kaugusele.

"Ma arvan, et homme (täna) peab tark olema," tunnistas Tänak. "Vahed on praegu nii suured, et esimene katse võib-olla sõita poolviisakalt, et rehvi säästa ja kuna see aasta jagatakse Power Stage'il palju punkte, tuleks sealt üritada mõni punkt võtta. Kõike ei saa välja panna, aga kui vähegi võimalik, siis midagi ikka."

ETV2 ülekanne algab täna kell 19.30.