Bigbank/Kalev ei saanud Türgis favoriidile vastu

Kalev jäi mängu alguses 0:7, 2:14 ja 4:20 taha ning lasi endale avaveerandil visata 30 silma. Teisel perioodil ei suutnud külalised järele tulla ja pärast poolajapausi venis vahe juba suureks.

Eesti klubi paremad olid KeVaughn Allen 14, Kaspar Vuks 13 ja Carlos Jürgens 12 punktiga. Võitjatele tõi tagamängija Jonathan Davis 20 silma.

Bigbank/Kalev jätkab liigat nüüd kolme võidu ja kolme kaotusega, Körfez on võitnud kuuest mängust viis. Kuueliikmelisest grupist jõuavad edasi kaks paremat: hetkel on nendeks Körfez ja Prantsusmaa klubi Chalon/Saone (4-2).

Kalevil on pidada veel neli alagrupikohtumist. Järgmisena võõrustatakse teisipäeval, 17. novembril Valmiera Glass Viat.