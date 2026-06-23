Tammeka leegionärist poolkaitsja jätkab karjääri Kasahstanis

"Ma tänan Davidit kõva töö eest treeningutel ja võistlusmängudes. David oli nende kahe ja poole aasta jooksul osaline mitmeski JK Tammeka ajalukku kuuluvas meeldejäävas episoodis, näiteks kuulus meeskonda, mis jõudis 2024. aastal Premium liigas viiendale kohale," ütles klubi tegevjuht Kristjan Tiirik kodulehekülje vahendusel.

"Nüüd jätkub Davidi karjäär poolte kokkuleppel Kasahstanis ja me soovime talle selleks uueks etapiks väga palju kordaminekuid!"

Eptoni arvele jäi Eesti kõrgliigas 53 kohtumist ja kaks resultatiivset söötu. Samas oli tegemist ka väga kaardirohke palluriga, sest eelmisel hooajal näidati talle koguni neljal korral punast kaarti.

"Esiteks ja üle kõige tahaksin öelda väga suured aitähid treeneritele, klubi töötajatele, juhtkonnale, tiimikaaslastele ja toetajatele!" lausus Epton. "Tartu on koht, kus ma olen kasvanud jalgpallurina ja isiksusena."

"Olen tänulik võimaluste eest, õppetundide eest ja samuti mälestuste eest, mida jagan teiega. Ma tänan teid kõiki, et olete uskunud minusse ja mind toetanud. Soovin sellele klubile suurt edu käesolevaks hooajaks ja samuti pean end alati osaks sellest perekonnast!"

Millises Kasahstani kõrgliiga klubis Eptoni karjäär jätkub, Tammeka ei täpsustanud.