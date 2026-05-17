TÄNA OTSE | Kas Paidel õnnestub kodumurul tabeliliider Levadiat pidurdada?

Koduses jalgpalli Premium liigas leiab pühapäeval aset oluline kohtumine, kui tabeliliider Tallinna Levadia läheb küll neljandal kohal asetsevale Paide Linnameeskonnale. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 14.20, kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Marko Lelov.

Levadia on tänavust hooaega alustanud vägevalt ja ei ole 11 mänguvooruga kordagi kaotusvalu tundma pidanud, kogudes kaheksa võiduga 27 punkti. Paide teenis pärast hooaja avamängu kaotust seitsmes mängu voorus viis võitu ja kaks kaotust, aga sai siis kaks kaotust järjest. Kehvale seeriale pandi eelmises voorus punkt võiduga Nõmme Unitedi üle, aga vahe tabeliliidriga on seitse punkti.

"Oluline on emotsioon ja töötahe – mängud sellise vastasega otsustatakse tihti detailides," sõnas uus treener Tarmo Kink.

"Meil on olnud väga tugev ettevalmistusnädal ning meeskond tunneb end enne seda kohtumist enesekindlalt. Kõik teavad selle mängu tähtsust ning usume töösse, mida oleme iga päev koos teinud. Meeskond on motiveeritud, keskendunud ja täielikult valmis. Tahame mängida oma jalgpalli, võistelda suure intensiivsusega ning pakkuda oma fännidele esitust, mille üle nad saavad uhked olla," lisas poolkaitsja Daniel Cabral.

Tänavu on Levadia ja Paide kohtunud ühe korra, kui 22. märtsil mängiti välja 2:2 viik. Mullu teenis Paide omavahelises seerias kolm võitu, Levadia sai ühe võidu.

"Me ei mõtle tabelile ega punktivahedele. Meie fookus on protsessil ja igapäevasel tööl. Valmistume nagu igaks teiseks kohtumiseks ja pühapäev saab olema järjekordne enesetõestamise päev," ütles Levadia peatreener Vjatšeslav Zahovaiko. "Sellistes mängudes on tähtis säilitada külm pea ja kannatlikkus. Me ei tea Paide mänguplaani, keskendume enda mängule ja võimalikule parimale võistkondlikule pingutusele."

12. mänguvoor lõppeb pühapäeva õhtul, kui FC Kuressaare võõrustab Nõmme Kalju FC-d.

Toimetaja: ERR Sport

