Teise järjestikuse võidu saanud Tammeka võttis Kuressaarelt revanši

Tartu JK Tammeka mängijad Autor/allikas: Allan Mehik
A. Le Coq Premium liiga 11. vooru avamängus teenis olulised võidupunktid Tartu JK Tammeka, kes alistas koduväljakul 1:0 FC Kuressaare ja võttis sellega revanši märtsi keskel võõrsil saadud 2:3 kaotuse eest.

Tartu Tamme staadionil peetud kohtumise avapoolaeg kulges mõlema meeskonna jaoks võimalustevaeselt ning väravateni ei jõutud, vahendab mängu käiku jalgpalliliit.

Mängu otsustav hetk sündis 57. minutil, kui kaks minutit varem vahetusest sekkunud Kauan Pereira Dos Santos andis terava söödu värava ette. Pall põrkas Kuressaare kaitsja puutest tagaposti suunas, kus esimesena oli jaol Pavel Marin, kes vormistas tabamusega võidu.

Tammeka jaoks oli tegemist teise järjestikuse võiduga ning enne nädalavahetuse ülejäänud kohtumisi tõusti 13 punktiga liigatabelis kuuendale kohale. Kuressaare jätkab üheksa punktiga eelviimasel tabelireal.

A. Le Coq Premium liiga 11. vooru kohtumised laupäeval, 9. mail:

Kell 14.30 Tallinna FCI Levadia - Harju JK Laagri, A. Le Coq Arena
Kell 17.00 Pärnu JK Vaprus - JK Narva Trans, Pärnu Rannastaadion

Toimetaja: Anders Nõmm

