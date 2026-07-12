Argentina peatreener: kannatamine on osa meist ja tagab meelerahu

Argentina kindlustas laupäeval koha MM-i poolfinaalis, kuid nende teekond on olnud kõige muud kui lihtne. Sõelmängude avaringis mängiti näiteks Roheneemesaarte vastu kaks korda eduseis maha ja võideti alles lisaajal.

Kaheksandikfinaalis Egiptusega oli meeskond veel 78. minutil kahe väravaga taga, aga siis õnnestus mõne minutiga viigistada ja üleminutitel ja 3:2 võidutabamus lüüa. Šveitsi vastu mindi küll kiirelt juhtima, aga teise poolaja keskel vastased viigistasid ja taas tuli võit alles lisaajaga.

"Me teadsime, et peame kannatama ja see on meil veres. See on osa meie DNA-st ja see annab meelerahu," sõnas Scaloni pärast 3:1 võitu. Tema sõnul karastas neid Katari MM-i, kus finaalis oli Prantsusmaaga väga emotsionaalne mäng, kus edu tõi alles penaltiseeria.

"Kataris polnud me nii kogenud, mina kaasa arvatud, ja sellised olukorrad olid väga rasked," meenutas ta. "Nüüd oleme kogenumad, sest teame, mis tunde tekitab vastaste domineerimine, lasta endale viigivärav, seega säilitasime rahu. Meeskond oskas rahulikuks jääda ja mõistagi ei anna me kunagi alla."

Scaloni tunnistas, et Šveits osutus raskeks vastaseks. "Meil oli väga keeruline duelle võita või anda järjest rohkem kui viis-kuus söötu. Nad olid väga tugevad ja nad tegid selle väljaku erinevates osades üks-üks duellides raskeks. Me kannatasime päris palju," lausus peatreener.

Scaloni tundis aga heameelt, et edu järgneb ka siis, kui meeskond ei suuda näidata oma parimat esitust. "Meil on ka pingil mängijaid, kes suudavad mängu käiku pöörde tuua ja see on midagi väga head," rõõmustas ta. "Lõppkokkuvõttes leiame alati lahendused."

Peatreener lisas, et meeskonna võtmesõnaks on ühtsus. "See on tänu mängijatele, sest nad pidid protsessi usaldama. Me oleme kollektiivne meeskond. Oleme ühtsed. Oleme väga ühtsed. Ja see tõestab, et jalgpall on keeruline."

Argentina läheb poolfinaalis vastamisi Inglismaaga.