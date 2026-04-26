X!

TÄNA OTSE | Kaldvee ja Lill lähevad MM-il vastamisi Uus-Meremaaga

Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee - Harri Lill jätkavad Šveitsis Genfis toimuvaid segapaariskurlingu maailmameistrivõistlusi, kui lähevad pühapäeval vastamisi Uus-Meremaa esindusega. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 14.55, kommenteerivad Juhan Kilumets ja Karoliine Kaare.

Eesti paari jaoks algas tänavune MM kehvasti, kui Jaapani vastu tuli leppida 0:9 kaotusega. Teises mängus läksid asjad juba paremini ning Rootsi üle teeniti 7:6 võit.

"Esimese vooru algus oli hea, kuid tegime lõpus kehva otsuse ning vastane sai kätte kolm punkti ja suure edu kohtumise alguses. Edaspidi pidime palju riskima ning ka üldiselt ei lugenud me jääd piisavalt hästi," rääkis Lill Jaapani mängust.

Õhtuses kohtumises Rootsi vastu oli Eesti mängus tagasi ning haaras initsiatiivi enda kätte. "Teise mängu parem algus andis meile ruumi vähem riskida ning tänu sellele saime hoida mängu rohkem enda kontrolli all. Lugesime ka jääd paremini ning meie esitus tiimina oli stabiilsem," ütles Lill.

Eesti haaras Rootsi mängus initsiatiivi ning viienda vooru järel oldi eduseisus 6:2. Rootsi tuli mängu kuuendas voorus, kus power play vooru toel võideti kolm punkti. Seitsmendas voorus tegi Rootsi oma viimase kiviga väga hea viske, mis tõi vooru lõppedes neile punktiröövi. Viimasesse vooru mindi seega viigiseisul 6:6, kuid Eestil oli otsustavas voorus kasutada viimase kivi eelis. Eesti mängis kaheksandas voorus strateegiliselt ja tehniliselt täpselt ning võttis võiduks vajaliku punkti.

"Hea on see, et avapäeval püsisime mõlemas mängus tiimina koos. Kui mäng-mängult paremaks minna, on kõik võimalik," ütles Lill.

Pühapäeval kohtub Eesti Uus-Meremaa esindusega, kes sai avapäeval kaks kaotust. Seejärel on Eestil alagrupis pidada veel kuus kohtumist Norra, Austraalia, Hiina, Prantsusmaa, Taani ja Hollandiga. Alagrupiturniiri esikohta jagavad hetkel kahe võiduga Austraalia ja Norra.

Kaldvee ja Lille esimene eesmärk on pääseda alagrupiturniirilt edasi ehk jõuda alagrupis kolme parema hulka. Alagrupiturniir lõpeb neljapäeval ning mõlema alagrupi võitja pääseb otse poolfinaali, teise ja kolmanda koha saanud võistkonnad hakkavad poolfinaalikoha eest võistlema veerandfinaalides.

Möödunud aastal said Kaldvee ja Lill MM-il neljanda koha ning 2024. aastal tõid nad MM-ilt koju hõbemedali, mis on Eesti kurlingu jaoks seni parim saavutus.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

kurlingu-uudised

09:40

TÄNA OTSE | Kaldvee ja Lill lähevad MM-il vastamisi Uus-Meremaaga

25.04

Kaldvee ja Lill lõpetasid MM-i avapäeva tähtsa võiduga Uuendatud

24.04

Kaldvee ja Lill alustavad MM-i erilise taktikaga võistkonna vastu

24.04

Kaldvee ja Lill enne MM-i: hooaja lõpust tuleb viimane välja pigistada

22.04

Kaldvee ja Lill lähevad MM-ile medalimõtetega

19.04

Kaldvee ja Lill jõudsid kõrgetasemelisel MK-etapil finaali

17.04

Kaldvee ja Lill alustasid MK-etappi kaotuse ja võiduga

13.04

Kaldvee ja Lill said Praha MK-etapil viienda koha

09.04

Kaldvee ja Lill teevad pärast olümpiat esimese rahvusvahelise võistluse

06.04

Kurlingu järelkasv pakkus esindusnaiskonnale kõva konkurentsi

05.04

Eesti naiste kurlingukoondis kaitses kodust meistritiitlit

02.04

Tondirabas algavad Eesti meistrivõistlused võistkondlikus kurlingus

22.03

Taas Eesti meistriks tulnud Kaldvee: näha on, et vastased on trenni teinud

22.03

Kaldvee ja Lill võitsid kümnenda Eesti meistritiitli

19.03

Kaldvee kodusest konkurentsist: olümpia motiveeris kõiki trenni tegema

18.03

Kaldvee ja Lill asuvad Eesti meistritiitlit kaitsma

14.03

Kanada lõpetas ratastoolikurlingus Hiina ülevõimu

11.03

Hiina võitis lisavooru toel ratastoolikurlingu olümpiakulla, pronks Lätile

10.03

Läti kurlingupaar pidi tunnistama Hiina kindlat paremust

07.03

Eesti kurlingupaar paralümpial võimsa Hiina vastu ei saanud

14:30

Raadio 2

14:30

R2 Eelhommik

14:26

Глава Uus Maa: в Таллинне осталось три микрорайона с хорошими предпосылками для роста цен

14:15

VAATA OTSE | Kas Paide jätkab Flora vastu kaotusteta seeriat? Uuendatud

14:07

Galerii: Jazzkaare avapäev tõi publiku ette muusikud Eestist Prantsusmaani

14:00

R2 Pühapäev

14:00

Raadio 2

14:00

R2 Kuld

14:00

R2 Altpop

14:00

R2 Chillout

14:00

Raadio 2

14:00

R2 Eelhommik

14:00

R2 Hommik!

14:00

R2 Päev

14:00

R2 Draiv

14:00

Koit Raudsepp

14:00

Sander Varusk

14:00

R2 Altpop

14:00

R2 Chillout

14:00

Raadio 2

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo