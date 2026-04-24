Kaldvee ja Lill enne MM-i: hooaja lõpust tuleb viimane välja pigistada

Eesti kurlingupaari jaoks on tegemist üheksanda MM-iga ning Kaldvee ja Lille esimene eesmärk on pääseda alagrupiturniirilt edasi ehk jõuda oma alagrupis kolme parema hulka. MM-il on võistkonnad jagatud kahte kümneliikmelisse alagruppi. Eesti vastased alagrupiturniiril on Jaapan, Rootsi, Uus-Meremaa, Norra, Austraalia, Hiina, Prantsusmaa, Taani ja Holland.

"Meie alagrupis on lisaks meile vähemalt viis väga tugevat võistkonda, kes sihivad edasipääsu ja medalimängudeni jõudmist. Nende hulgas on väga motiveeritud Rootsi kurlingupaar, kes soovib kindlasti end kodumaal ja rahvusvaheliselt tõestada. Väga tugevad vastased on ka Austraalia ja Jaapani kurlingupaarid, kes jäid olümpialt väga napilt välja, kuid kelle hooaeg on seni olnud väga tugev. Ka Norra ja Hiina esindused sihivad edasipääsu ning on selleks kindlasti võimelised," rääkis Lill.

Kaldvee kinnitas, et MM-i tase on äärmiselt tugev ka vaatamata sellele, et olümpiamängudel osalenud tiimidest võtab tänavusest MM-ist osa ainult Eesti. "Suurtes kurlinguriikides on riigisisene konkurents väga tugev ning olümpiale järgneval MM-il esindabki riiki reeglina nii öelda teine võistkond, kelle jaoks on MM ühtlasi oluline võimalus nii rahastuse kui ka edasise sportliku karjääri vaates. Kindlasti ei tohi vastaseid alahinnata – nad on väga motiveeritud, hästi ette valmistatud ja tahet täis," ütles ta.

MM-i eesmärgist rääkides kinnitasid mõlemad, et Šveitsi sõidetakse medali järele. Samuti möönsid sportlased, et tiitlivõistlustele minnakse hea tundega. "Kahel viimasel MK-etapil oli mängupilt palju parem kui varem sel hooajal. Seega on tunne praegu hea. Meie eesmärk on enda kasuks pöörata need mängud, kus mõlemad võistkonnad teevad vigu, siis tuleb võimalused ära kasutada," rääkis Lill.

Kaldvee lisas, et pärast olümpiat said nad füüsiliselt ja vaimselt taastuda ning puhata. "MM on iga sportlase jaoks pidupäev ning soovime seda ka nautida. Sõidame hea tundega ning hooaja lõpust tuleb viimane välja pigistada," sõnas ta.

Marie Kaldvee ja Harri Lill Milano Cortina taliolümpiamängudel. Autor/allikas: Hendrik Osula/Team Estonia

Eesti alagrupis tasub kurlingusõpradel kindlasti lisaks Eestile jälgida Austraalia esindust Tahli Gilli ja Dean Hewitti, kes jäid olümpialt väga napilt välja. Austraallased hoiavad maailma edetabelis esikohta ning on selle hooaja jooksul näidanud väga stabiilset mängu. Hiinlased Ye Zixuan ja Yu Sen ning jaapanlased Tori Koana ja Go Aoki on väga motiveeritud võistkonnad, kes kuuluvad samuti maailma edetabelis esikümne hulka. Tugevad on ka rootslased Therese Westman ja Robin Ahlberg ning norrakad Eilin Kjärland ja Mathias Bränden.

Alagrupiturniir lõpeb neljapäeval ning mõlema alagrupi võitja pääseb otse poolfinaali, teise ja kolmanda koha saanud võistkonnad hakkavad poolfinaalikoha eest võistlema veerandfinaalides.

Möödunud aastal said Kaldvee ja Lill MM-il neljanda koha ning 2024. aastal tõid nad MM-ilt koju hõbemedali, mis on Eesti kurlingu jaoks seni parim saavutus.

Kaldvee ja Lille mänge Genfis toimuvalt MM-ilt saab jälgida ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekannete vahendusel. Eesti esimene mäng on laupäeva hommikul kell 10.55 Jaapani vastu ning sama päeva õhtul kell 19.55 kohtutakse Rootsiga.

Veerandfinaalid ja poolfinaalid peetakse 1. mail ning medalimängud päev hiljem.