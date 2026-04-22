Kahel viimasel MM-il medalimängudele jõudnud Kaldvee ja Lill on pärast kümnenda kohaga lõppenud taliolümpiat tänavuseks MM-iks hästi valmistunud. Olümpialt võeti kaasa ka õppetund.

"Tuleb õppida neid mitte nii hästi mängitud mänge – rohkem võite võtma nendest. Sa ei saa oodata kunagi, sa ei saa alati ideaalselt mängida, aga see, kus on võrdne mäng ja mõlemad tiimid natuke eksivad, need tuleb rohkem enda kasuks pöörata ja siis on tabeliseis palju parem," selgitas Lill.

Viimastel võistlustel on see ka juba õnnestunud. Praha MK-etapilt saadi viies koht ja eelmisel nädalavahetusel Šveitsis teine koht. "Viimane MK-etapp näitas, et tegelikult oskame väga hästi mängida, väga raskeid viskeid keerulistes olukordades ära teha ja ka keerulised algused enda kasuks pöörata. Seega seda enesekindlust ja jõudu kaasa MM-ile! Tiimitöö sujub väga hästi, meeleolu on hea ja teame, et on hooaja lõpp, nüüd tuleb endast see viimane välja pigistada, et hästi esineda," ütles Kaldvee.

Lisaks Kaldveele ja Lillele on MM-il olümpiapaaridest esindatud vaid itaallased ja korealased, teisi riike esindavad uued segapaarid. "See, et on mitte-OM-tiimid, ei tee seda just nõrgemaks. Itaallased on kohal, Korea on kohal, Austraalia on kohal, kes tegelikult oli väga suur pretendent, Jaapan on kohal. Tipptiimid on kohal, kes ei pääsenud ehk OM-ile, aga on sellegipoolest täiesti maailma tipus," rääkis Kaldvee.

Kaldvee ja Lill lähevad MM-ile medalimõtetega. "Viimastel aastatel on olnud medal ja neljas koht – minimaalselt tahaks ikkagi esineljas olla ja ikka medali peale mängima minna," arvas Lill.

MM algab Šveitsis laupäeval, Eesti paari mängudele saab otse kaasa elada ERR-i kanalites.