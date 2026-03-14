X!

Kanada lõpetas ratastoolikurlingus Hiina ülevõimu

{{1773476880000 | amCalendar}}
Kanada võistkonna kapten Mark Ideson. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Milano Cortina paralümpial võitis ratastoolikurlingu segavõistkondade turniiri Kanada koosseisus Mark Ideson, Jon Thurston, Ina Forrest, Collinda Joseph ja Gil Dash.

Punktideta lõppenud avavooru järel asus Kanada teises vooru lõpuks 1:0 juhtima. Hiina viigistas kolmandas voorus ning seejärel teenisid võistkonnad kordamööda ühe punkti juurde.

Viimane voor algas seega 3:3 viigiseisuga ning kujunes tõeliseks närvide lahinguks, kus pikema õlekõrre tõmbas Kanada, kes suutis oma visked paremini ära kasutada, teenides 4:3 võidu.

Kanada jaoks oli tegu esimese kuldmedaliga alates 2014. aasta Sotši paralümpiast. Järgmisel kahel paralümpial PyeongChangis ja Pekingis võidutses Hiina võistkond.

Pronksmedalile tuli Rootsi, kes sai kolmanda koha mängus Lõuna-Koreast jagu 7:4.

Enne võistlust:

Mõlemad segavõistkondade turniiri poolfinaalid olid tasavägised: Kanada oli Lõuna-Korea vastu viimase vooru eel 5:7 kaotusseisus, aga teenis kolm punkti ja sai 8:7 võidu; Hiina ja Rootsi olid viimase vooru eel 6:6 viigis ning otsustava punkti teenisid hiinlased.

Neli aastat tagasi Pekingis võitis Hiina koosseisus Wang Haitao, Chen Jianxin, Zhang Mingliang, Yan Zhuo ja Sun Yulong finaalis Rootsit ning Kanada pidi leppima pronksiga. Sellel olümpial on Suni asemel Hiina koosseisus Li Nana. Hiina võistkond oli võidukas ka 2018. aasta olümpial.

Teine ratastoolikurlingu medalikomplekt on nendel mängudel juba välja jagatud, kui Wang Meng ja Yang Jinqiao alistasid esmakordselt toimunud segapaaride turniiri finaalis Lõuna-Korea duo 9:7. Konkurentsis olid ka Kätlin Riidebach - Ain Villau, kes said seitsmest mängust kaks võitu.

