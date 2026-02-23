USA hokimehed hoidsid meeles varalahkunud Gaudreaud

Johnny Gaudreau mängis jäähokiliigas NHL 11 hooaega ja käis USA koondisega viiel korral maailmameistrivõistlustel, kuid tema eluküünal kustus 2024. aasta suvel, kui talle ja tema nooremale vennale Matthewle sõitis otsa roolijoodik.

Gaudreau andis enne oma surma lubaduse esindada USA koondist mullu toimunud MM-il, lisaks oli ta juba siis tugev kandidaat olümpiakoondise kohale.

Tema lahkumise järel on igal USA koondise turniiril olnud Gaudreau mängusärk riietusruumis ning pühapäevase finaal järel tõid koondise liidrid Auston Matthews, Matthew Tkachuk ja Zach Werenski selle jääle. Kui kullavõitjad hakkasid ühispildiks kogunema, siis kutsuti ka Gaudreau kaks väikest last jääle.

"Tahtsime, et tema särk ja lapsed oleksid meiega ühispildil. Loomulikult mõtleme Johnny peale," ütles koondise kapten Matthews. "Nägime Johnny lapsi tribüünidel ja tahtsime kogu pere jääle tuua, aga õige väravani jõudmine oli keeruline, mistõttu haarasime lapsed endaga kaasa. Oli eriline hetk näha Guy'd ja Jane'i (Gaudreau vanemad - ERR)," rääkis Werenski, kes oli Columbus Blue Jacketsis Johnny Gaudreau tiimikaaslane.

Mitmed USA koondislased märkisid, et tundsid Gaudreau vaimu kogu olümpiaturniiri jooksul. "Ma arvan, et üks põhjus, miks litter meie väravasse ei lennanud, oli Johnny. Tema vaim justkui pani meie värava ümber mingi loitsu, et litter sisse ei lendaks. Natukene irooniline, sest Johnny ei oleks kunagi nii sügavale kaitsesse uisutanud," naljatas Dylan Larkin. "Me igatseme teda, me armastame teda ja armastame tema perekonda," lisas Larkin.