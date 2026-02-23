X!

USA hokimehed hoidsid meeles varalahkunud Gaudreaud

OM2026
Johnny Gaudreau lapsed võtsid samuti tähistusest osa.
Johnny Gaudreau lapsed võtsid samuti tähistusest osa. Autor/allikas: SCANPIX//IPA/SIPA
OM2026

Milano Cortina taliolümpial meeste jäähokiturniiri võitnud USA koondis pidas suure tähistamise kõrval meeles endist koondisekaaslast Johnny Gaudreaud.

Johnny Gaudreau mängis jäähokiliigas NHL 11 hooaega ja käis USA koondisega viiel korral maailmameistrivõistlustel, kuid tema eluküünal kustus 2024. aasta suvel, kui talle ja tema nooremale vennale Matthewle sõitis otsa roolijoodik.

Gaudreau andis enne oma surma lubaduse esindada USA koondist mullu toimunud MM-il, lisaks oli ta juba siis tugev kandidaat olümpiakoondise kohale.

Tema lahkumise järel on igal USA koondise turniiril olnud Gaudreau mängusärk riietusruumis ning pühapäevase finaal järel tõid koondise liidrid Auston Matthews, Matthew Tkachuk ja Zach Werenski selle jääle. Kui kullavõitjad hakkasid ühispildiks kogunema, siis kutsuti ka Gaudreau kaks väikest last jääle.

"Tahtsime, et tema särk ja lapsed oleksid meiega ühispildil. Loomulikult mõtleme Johnny peale," ütles koondise kapten Matthews. "Nägime Johnny lapsi tribüünidel ja tahtsime kogu pere jääle tuua, aga õige väravani jõudmine oli keeruline, mistõttu haarasime lapsed endaga kaasa. Oli eriline hetk näha Guy'd ja Jane'i (Gaudreau vanemad - ERR)," rääkis Werenski, kes oli Columbus Blue Jacketsis Johnny Gaudreau tiimikaaslane.

Mitmed USA koondislased märkisid, et tundsid Gaudreau vaimu kogu olümpiaturniiri jooksul. "Ma arvan, et üks põhjus, miks litter meie väravasse ei lennanud, oli Johnny. Tema vaim justkui pani meie värava ümber mingi loitsu, et litter sisse ei lendaks. Natukene irooniline, sest Johnny ei oleks kunagi nii sügavale kaitsesse uisutanud," naljatas Dylan Larkin. "Me igatseme teda, me armastame teda ja armastame tema perekonda," lisas Larkin.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

olümpiauudised

11:34

USA hokimehed hoidsid meeles varalahkunud Gaudreaud

10:47

Karmi õnnetusse sattunud Austria kelgutaja pääses halvimast

09:02

Eesti Olümpiakomitee premeerib Henry ja Tõnis Sildaru

00:01

Itaalias lõppesid 25. taliolümpiamängud Uuendatud

22.02

Andersson ületas finišijoone uhkes üksinduses, Keidy Kaasiku sai 13. koha Uuendatud

22.02

VIDEO | Eesti koondislaste hetked Milano Cortina mängudel

22.02

VIDEO | Hokifinaalis visati kolm väravat, neist üks lisaajal

22.02

Prantsuse suusamägironijad said kahvatumate medalite järel kulla

sport.err.ee värsked uudised

12:23

Tõugjas aitas Halmstadi oma debüüdil võidule

11:56

Rannula praakis koondise nimekirjast välja seitse mängijat

11:34

USA hokimehed hoidsid meeles varalahkunud Gaudreaud

10:47

Karmi õnnetusse sattunud Austria kelgutaja pääses halvimast

10:13

Mihkels lõpetas AEÜ velotuuri kõrgel noodil

09:40

Arsenal lõi ka võõrsil Tottenhamile neli väravat

09:02

Eesti Olümpiakomitee premeerib Henry ja Tõnis Sildaru

08:38

Celtics alistas klassikalises vastasseisus Lakersi

08:05

HC Panter kindlustas koha play-off'is

00:01

Itaalias lõppesid 25. taliolümpiamängud Uuendatud

22.02

Talihärm kinnitati ROK-i sportlaskomisjoni liikmeks

22.02

Kasper Suurorg krooniti Poola karikavõitjaks

22.02

Andersson ületas finišijoone uhkes üksinduses, Keidy Kaasiku sai 13. koha Uuendatud

22.02

ETV spordisaade, 22. veebruar

22.02

VIDEO | Eesti koondislaste hetked Milano Cortina mängudel

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo