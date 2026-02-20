X!

Kaotusele lähedal olnud USA hokinaiskond sai olümpiakulla

OM2026
Milano Cortina olümpia naiste jäähoki. USA - Kanada
Milano Cortina olümpia naiste jäähoki. USA - Kanada Autor/allikas: SCANPIX / CHINE NOUVELLE/SIPA
OM2026

Milano Cortina olümpiamängude naiste jäähokiturniiri võitis Ameerika Ühendriikide võistkond, kes alistas finaalis lisaajal Kanada 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).

Kristin O'Neill viis teise kolmandiku alguses Kanada arvulisest vähemusest juhtima ja spordiala sünnimaa oli veel ligemale kaks minutit enne lõppu kullas kinni.

Ameeriklannad päästis Hilary Knighti tabamus vaid 2.04 enne sireeni, mis kindlustas lisaaja. Seal viskas otsustava tabamuse 4.07 pärast algust Megan Keller, kes oli Knighti väravale üks sööduandjatest.

Ameeriklased läbisid olümpiaturniiri kaotuseta. Alagrupis saadi neli võitu väravatevahega 20:1. Seejuures alistati ka Kanada koondis koguni 5:0. Veerandfinaalis võideti Itaaliat 6:0 ja poolfinaalis Rootsit 5:0.

USA naiskond võitis olümpiakulla kolmandat korda: esimene saadi 1998. aastal Naganos, kus hoki oli naistele esimest korda kavas, ja teine 2018. aastal PyeongChangis.

Kaheksast olümpiaturniirist seitsmel on finaalis kohtunud Põhja-Ameerika suurriigid. Vaid korra - 2006. aastal Torinos - pääses finaali Rootsi, kes kaotas siis Kanadale. Nüüd jäi Rootsi medalita, sest pronksimatšis tuli tunnistada Šveitsi 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) paremust.

Milano Cortina olümpiaturniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks nimetati USA koondise kaitsja Caroline Harvey. Sümboolsesse valikusse pääsesid ameeriklannadest veel Laila Edwards ja Hannah Bilka, lisaks šveitslannad Andrea Brändli ja Alina Müller ning ainsa kanadalannana Marie-Philip Poulin.

Toimetaja: Siim Boikov

