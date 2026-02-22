Keidy Kaasiku: tuleb lihtsalt endasse uskuda!

Keidy Kaasiku püsis sisuliselt terve sõidu 20 parema seas ning tegi viimasel ringil veel tubli tõusu ja sai 14. koha (+12.26,1), mis tähistab ühtlasi Eesti murdmaasuusatajate parimat tulemust Milano Cortina olümpial. Päev varem teenis Alvar Johannes Alev suusamaratonis 15. koha.

Neutraalse lipu all võistlev venelanna Darja Neprjajeva sai disklahvi, mis tõstis Kaasiku hoopis 13. kohale.

"Kõlab täitsa hästi, võib-olla isegi natuke uskumatu!" ütles Keidy Kaasiku finišis ERR-ile. "Tundsin end rajal hästi, mida ring edasi, seda paremaks läks. Vahepeal tuli küll mõõnahetk, aga siis Krista Pärmäkoski tuli täpselt minu ette ja sain tema sabas sõita."

Ta on näidanud sel hooajal head minekut, aga kuidas siis vorm olümpiamängude lõpuks nii hästi ajastada õnnestus? "Tahaks ise ka teada!" vastas Kaasiku. "Tulime mägedesse ja sai natuke puhata, aga samas ka treenida. Õiges kohas olime."

"See tähendab mulle väga palju ja annab kindlasti motivatsiooni juurde. Tuleb lihtsalt endasse uskuda!"

Õde Kaidy tegi ka Milano Cortina olümpia lõpetuseks tubli esituse ja jõudis finišisse 21. naisena (+17.03,8), kuid venelanna disklahv andis talle 20. koha. "Läksin hästi pingevabalt sõitma, ei pannud ulmelisi eesmärke. Mõnus oli sõita, aga neljanda ringi juures läks raskeks," ütles Kaidy Kaasiku. "Nõks paremaid suuski oleks vaja olnud. Esimene paar toimis paremini, teisel läks rada juba nii pehmeks ja vesiseks."

Teesi Tuul sai esmalt 31. koha (+22.39,3) ning tundis end Johannes Vedruga rääkides kehvasti, et 30 sekka ei pääsenud. Protokolli läheb kirja siiski 30. koht! "Rääkisin finišis Austraalia tüdrukuga. Ta oli finiši poole veel kukkunud, kartis, et ma tulen järele," rääkis Tuul. "Olen selles suhtes õnnelik, et sain lõpuni sõita."

Mullu Trondheimi MM-il 28. koha saanud Tuul ütles, et 50 km maraton on igal juhul raske sõit. "Trondheimis oli niivõrd supp see rada, selle võrra raskem. Aga klassika ja sellise raja peal, kus tõusu on rohkem kui laskumist..." ütles olümpiadebütant. "Täna polnud päris minu päev, oleks tahtnud ikkagi alguses kauem pundiga püsida. Esimesel ringil maha jääda on karm. Lõpuga on palju võita, kohti sai võetud, aga kui algus on nii raske, siis on raske ka heade kohtade peale sõita."