Andersson ületas finišijoone uhkes üksinduses, Keidy Kaasiku sai 13. koha

28-aastane Andersson hakkas tempot dikteerima juba sõidu alguses ning temaga kaasas püsis ainult norralanna Heidi Weng, kes oli poolel distantsil Anderssonist veel sekundi kaugusel. Viie kilomeetri pärast oli Anderssoni edu 9,6 sekundit, viis kilomeetrit hiljem juba pool minutit ning 40 kilomeetri peal minut.

Andersson ületas finišijoones uhkes üksinduses ning saavutas ajaga 2:16.28,2 esimese olümpiavõidu. Rootslanna võitis kaheksa aastat tagasi Pyeongchangis teatesõidus hõbeda, neli aastat hiljem Pekingis teatesõidus pronksi ning oli Milano Cortina olümpial saanud kolm hõbedat.

Kaks minutit ja 15,3 sekundit hiljem jõudis finišisse Weng ning Andersson püüdis ta embusse. Heitlus pronksi eest kujunes väga pingeliseks ning poolteist kilomeetrit enne lõppu mahtus kuue sekundi sisse kuus naist. Lõpuks jäi selles grupis peale aga šveitslanna Nadja Kälin (+6.41,5).

Esikolmikule järgnesid norralanna Kristin Austgulen Fosnäs (+6.43,9), ameeriklanna Jessie Diggins (+6.46,4), austerlanna Teresa Stadlober (+6.55,7) ja soomlanna Kerttu Niskanen (+6.59,0). Poolatar Eliza Rucka-Michalek sai kaheksanda koha (+7.19,4).

Keidy Kaasiku saavutas Eesti murdmaasuusatajate parima tulemuse Milano Cortina olümpial, kui jõudis finišisse 14. naisena (+12.26,1). Päev varem teenis Alvar Johannes Alev suusamaratonis 15. koha. Kaidy Kaasiku tegi samuti suurepärase võistluse ning sai 21. koha (+17.03,8), Teesi Tuul saavutas 31. koha (+22.39,3).

Pärast finišit selgus, et neutraalse lipu all võistlev venelanna Darja Neprjajeva sai disklahvi, mis tõstis ka eestlannad koha võrra kõrgemale. Neprjajeva läks suuski vahetama, aga suundus valesse boksi ning võttis hoopis Katharina Hennig Dotzleri suusad. Sakslanna lõpetas üheksanda kohaga (+8.48,2).

Enne võistlust:

Viimased Eesti sportlased, kes taliolümpial võistlustulle asuvad, on Kaidy Kaasiku (stardinumber 25) ja õde Keidy (30) ning Teesi Tuul (36). Kokku on stardinimekirjas 45 võistlejat.

Varasemaid olümpiamedaliste on pühapäeval rajal kolm: 2018. aastal Pyeongchangis suusamaratoni hõbeda võitnud soomlanna Krista Pärmakoski, neli aastat tagasi Pekingis hõbedale tulnud ameeriklanna Jessie Diggins ja samal võistlusel pronksi saanud soomlanna Kerttu Niskanen.

Rootsi võimalused olümpial veel medalilisa teenida said pühapäeva hommikul valusa hoobi, sest kaks kulda võitnud Frida Karlsson ja klassikasprindis hõbeda pälvinud Jonna Sundling pidid sõidu haigestumise tõttu vahele jätma. Lisaks ei läinud starti prantslanna Julie Pierrel ja neli aastat tagasi Saksamaa nelikuga olümpiahõbeda võitnud Katherine Sauerbrey.

Rootsi naistele meeldiks kindlasti seljatada ka norralannad, kes kasutasid teatesõidus Anderssoni ebaõnne ära ja teenisid olümpiavõidu. Kõik neli teatesõidu olümpiavõitjat - Kristin Austgulen Fosnäs, Astrid Öyre Slind, Karoline Simpson-Larsen, Heidi Weng - lähevad suusamaratonil rajale.