X!

Rehemaa: Eesti murdmaasuusatamine elab

OM2026
Foto: ERR
OM2026

Eesti murdmaasuusatajad lõpetasid Milano Cortina taliolümpia tubli esitusega, kui Keidy Kaasiku saavutas naiste suusamaratonis 13. koha ja õde Kaidy sai 20. koha. Teesi Tuul ületas finišijoone 30. naisena. Päev varem olid ka Alvar Johannes Alev ning Martin Himma 30 seas lõpetanud.

Milano Cortina taliolümpia viimasel võistluspäev kujunes Eesti murdmaasuusatajate jaoks kõige paremaks, kui Keidy Kaasiku saavutas naiste 50 km klassikadistantsil 13. koha. Õde Kaidy sai 20. koha ning Teesi Tuul lõpetas 30. kohaga.

Päev varem näitasid head minekut ka Eesti mehed, kui Alvar Johannes Alev pälvis 15. ja Martin Himma 29. koha.

"Tüdrukud, mul pole sõnu... TOP-15, TOP-20 ja kolmekesi 30 hulgas. Lisada Alvari 15. koht, Martini 29. koht." ütles Eesti suusakoondise peatreener Aivar Rehemaa. "Ma arvan, et kellelgi ei ole õigust öelda, et olümpia oleks meil halvasti läinud või ebaõnnestunud."

"Ma tänaks kõige rohkem hooldemeeskonda. Ma olen öelnud, et me oleme võrreldes teistega mikrovõistkond. Me teeme nelja-viiekesi seda tööd, mida siin rekades tehakse. Ma näen hooldemeeskonda iga hommik boksi tulles ka, viimane nädal pandi juba ainult silmamunade peal. Aga kui sportlased selliseid tulemusi teevad, siis paneks mitu nädalat veel!" lisas treener.

"Neli aastat tagasi ütlesin, et meil on üks sportlane individuaalselt kümne hulgas. Natuke eksisin, tuli 13. koht," jätkas Rehemaa. "Sportlased on igati tublid, Eesti murdmaasuusatamine elab. Ja kui vaatan meie kandepinda ja perspektiivi järgmiste mängude suunas, siis esiteks on Keidy ja Kaidy üsna noored, Martin samamoodi."

"Mis meil noortest peale tulemas, meil on seal karbis päris teravaid pliiatseid."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

olümpiauudised

15:43

Viimane kurlingu kuldmedal läks Rootsi naiskonnale

14:50

VAATA OTSE | Olümpia hokiturniir kulmineerub Kanada ja USA vastasseisuga Uuendatud

14:32

Rehemaa: Eesti murdmaasuusatamine elab

14:07

Keidy Kaasiku: tuleb lihtsalt endasse uskuda!

13:57

Andersson ületas finišijoone uhkes üksinduses, Keidy Kaasiku sai 13. koha Uuendatud

13:06

Eileen Gu võitis olümpia viimasel võistlusel kuldmedali

12:09

Kanada kurlingumeeskond tuli 12-aastase pausi järel taas olümpiavõitjaks

11:30

TÄNA OTSE | Milano Cortina olümpia lõppeb suurejoonelise tseremooniaga

sport.err.ee värsked uudised

16:21

Bobisõit jätkub Saksamaa domineerimisel

15:43

Viimane kurlingu kuldmedal läks Rootsi naiskonnale

15:09

Alcaraz ja Pegula said Lähis-Idas karikat tõsta

14:50

VAATA OTSE | Olümpia hokiturniir kulmineerub Kanada ja USA vastasseisuga Uuendatud

14:32

Rehemaa: Eesti murdmaasuusatamine elab

14:07

Keidy Kaasiku: tuleb lihtsalt endasse uskuda!

13:57

Andersson ületas finišijoone uhkes üksinduses, Keidy Kaasiku sai 13. koha Uuendatud

13:06

Eileen Gu võitis olümpia viimasel võistlusel kuldmedali

12:41

Asi koduklubi küttis vastasele pea sajapunktilise sauna

12:09

Kanada kurlingumeeskond tuli 12-aastase pausi järel taas olümpiavõitjaks

11:30

TÄNA OTSE | Milano Cortina olümpia lõppeb suurejoonelise tseremooniaga

11:02

Schjönning-Larseni koduklubi teenis lisaminutitel viigipunkti

10:30

TÄNA OTSE | Olümpiakangelane Sildaru võetakse Tallinnas pidulikult vastu

09:21

Flora pani Taliturniirile punkti võiduga Paide üle

08:17

Vigastuse seljatanud Veesaar vedas North Carolina rekordpubliku ees võidule

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo