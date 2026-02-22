Rehemaa: Eesti murdmaasuusatamine elab

Eesti murdmaasuusatajad lõpetasid Milano Cortina taliolümpia tubli esitusega, kui Keidy Kaasiku saavutas naiste suusamaratonis 13. koha ja õde Kaidy sai 20. koha. Teesi Tuul ületas finišijoone 30. naisena. Päev varem olid ka Alvar Johannes Alev ning Martin Himma 30 seas lõpetanud.

Milano Cortina taliolümpia viimasel võistluspäev kujunes Eesti murdmaasuusatajate jaoks kõige paremaks, kui Keidy Kaasiku saavutas naiste 50 km klassikadistantsil 13. koha. Õde Kaidy sai 20. koha ning Teesi Tuul lõpetas 30. kohaga.

Päev varem näitasid head minekut ka Eesti mehed, kui Alvar Johannes Alev pälvis 15. ja Martin Himma 29. koha.

"Tüdrukud, mul pole sõnu... TOP-15, TOP-20 ja kolmekesi 30 hulgas. Lisada Alvari 15. koht, Martini 29. koht." ütles Eesti suusakoondise peatreener Aivar Rehemaa. "Ma arvan, et kellelgi ei ole õigust öelda, et olümpia oleks meil halvasti läinud või ebaõnnestunud."

"Ma tänaks kõige rohkem hooldemeeskonda. Ma olen öelnud, et me oleme võrreldes teistega mikrovõistkond. Me teeme nelja-viiekesi seda tööd, mida siin rekades tehakse. Ma näen hooldemeeskonda iga hommik boksi tulles ka, viimane nädal pandi juba ainult silmamunade peal. Aga kui sportlased selliseid tulemusi teevad, siis paneks mitu nädalat veel!" lisas treener.

"Neli aastat tagasi ütlesin, et meil on üks sportlane individuaalselt kümne hulgas. Natuke eksisin, tuli 13. koht," jätkas Rehemaa. "Sportlased on igati tublid, Eesti murdmaasuusatamine elab. Ja kui vaatan meie kandepinda ja perspektiivi järgmiste mängude suunas, siis esiteks on Keidy ja Kaidy üsna noored, Martin samamoodi."

"Mis meil noortest peale tulemas, meil on seal karbis päris teravaid pliiatseid."