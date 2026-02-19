Sildaru: see oli üks mu viimase nelja aasta parimaid sõite

Neli aastat tagasi pargisõidus pronksi teeninud ning rennisõidus napilt medalita jäänud Sildaru kogus neljapäevases kvalifikatsioonis esimese laskumise eest 69,25 punkti. "Ma tegelikult ei plaaninud teha seda esimest sõitu, mille tegin; plaan oli mõlemad samad sõidud," rääkis Sildaru võistluse järel ERR-ile. "Kuna tegin treeningul endale natuke haiget, ei läinud viimased treeningringid nii, nagu lootsin. Tahtsin esimese kindla peale ära teha ja siis valisin natuke lihtsama sõidu."

Teine sõit tõi Sildarule 73,75 punkti ja tõstis ta 13. kohale. Kohast finaalis ehk 12 parema seas jäi lahutama kõigest üks punkt. "Läksin parema hooga, mu sõit oli kindlasti parem, seda näitasid ka punktid. See vist on üks parimaid sõite, mille olen viimase nelja aasta jooksul teinud. Selle 900-kraadise hüppe vist tegingi viimati neli aastat tagasi olümpial. See oli üks suur trikk, mille tahtsin olümpial ära teha, sain tehtud, linnuke kirjas," oli Sildaru rahul.

"See run, mis mul peas oli, oli väga palju raskem. Selleni ma kahjuks ei jõudnud, aga ma arvan, et see 900 kraadi esimese hüppena oli mul põhieesmärk," võttis ta oma võistluse kokku. "Nii vähe jäi finaalist puudu, oleksin ikka väga-väga tahtnud finaali saada, aga samas, nagu ma ütlesin enne OM-ile tulekut, et olulisem on see sooritus, mille teen. Selle üle on mul endal väga hea meel, üritan oma fookuse sinna panna."

Mis Sildaru tulevikuplaanid on, sportlane praegu öelda ei osanud. "Ma üritan praegu nende emotsioonidega toime tulla, mis mind valdavad. Märtsi lõpus on veel MK-etapp, kuhu plaanin minna. Eks siis vaatab edasi, tunnen kindlasti, et olen väikese puhkuse välja teeninud. Kõigepealt võtan selle ja siis vaatan edasi, tuleb hakata hooaja ettevalmistust tegema."

Kui varem oli Sildaru põhialaks pigem pargisõit, siis Milano Cortina OM-tsüklis keskendus ta ainult rennile. Kas see võib muutuda? "Mul on igasuguseid mõtteid peas. Ma arvan, et ainult renniga ei piirdu, aga kuidas või mida ma teen, selgub tulevikus," ütles Sildaru.

17-aastane olümpiadebütant Grete-Mia Meentalo sai oma avalaskumise eest 61,50 punkti ja teisel tulemust ei parandanud. 21 naise kokkuvõttes andis see talle 17. koha.

"Võtaks selle väga positiivselt kokku, olen elus, mul on kõik jäsemed küljes," naeris Meentalo. "Mina ütleks, et see on õnnestunud olümpia. Plaan õnnestus väga hästi, sain oma run'i maandutud, paar apsakat tuli küll sisse, aga suures plaanis sain tehtud selle, mida soovisin."

"Mina unistan üks päev korraga," jätkas noor suusataja. "Olen väga õnnelik, et siia üldse jõudsin ja sain nii heas rennis osaleda. Mu elu moto on üldiselt "üks päev korraga" ja "mis ei tapa, teeb tugevaks"!"