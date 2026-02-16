Aigro: kahjuks jäid meil mõned meetrid puudu

Teil oli ikkagi kokkuvõttes päris raske ülesanne. Ega see 12 parima hulka jõudmine ei olnud lihtne. Artti, räägi palun enda hüppest.

Artti Aigro: Võistlushüpe oli tegelikult parem kui laupäevane individuaalne võistlus. Ajastusega oli väga palju probleeme täna, nii proovivoorus kui ka võistlusvoorus. Sinna taha jäi hulga meetreid.

Kaimar, tundus, et sinu hüpe tuli täitsa hästi välja.

Kaimar Vagul: Jah, iseenesest hüpe oli parem kui individuaalvõistluses. Täna oli tase selline ning edasi ei pääsenud.

Järjekord oli teil selline, et Artti alustas. Kas siin oli ka lootus, et Artti saab hüpata kõrgema poomi pealt, sest siis on šanssi rohkem punkte saada?

AA: Ei olnud sellist kindlat eesmärki. Suvel hüppasime samas järjekorras ja tuli välja. Mõtlesime, et jätame olümpiaks samaks. Mingit kindlat taktikat meil ei olnud.

KK: Jah, läksime selle järgi, mis varasemalt oli toiminud. Mul ei ole erilist vajadust ankrumees olla.

6,5 punkti jäi 12 parema sekka jõudmisest puudu. Üks prantslane hüppas ilmselgelt kehvemini kui teie, aga samas teine prantslane tegi oma ära. Kui mõtlete nüüd selle 6,5 punkti peale, kust seda oleks saanud juurde?

KK: Raske öelda, aga loomulikult olud mängivad rolli ja see, kuidas hüpe tehniliselt välja tuleb. Meil Arttiga ei tulnud perfektselt välja.

Artti, kas terve jalaga oleks 3,5 meetrit juurde tulnud?

AA: Ma ei hakka siin ennustama. Kindlasti ma ei ole veel sada protsenti terve. Jala taha ma ei poe. Hüpped on pärast pikka pausi sellised. Üritasin võtta olukorrast maksimumi ja anda endast kõik, et meil täna hästi läheks, aga tase on siin väga kõva ja kahjuks mõned meetrid jäid puudu.

Eesti meeskond on olümpial suusahüpetes. See on kõva sõna. Artti, sul on ilmselgelt taset kaugemale hüpata, ja Kaimar, sinus on väga palju potentsiaali. Võtame siit perspektiivi edasi, see duo võib teha veel suuri tegusid.

AA: Oleme võitlejahingega. Üritame tänase seljataha jätta, võtta esimese olümpia super team võistluse endaga kaasa ja usun, et tulevik on helge.

KK: Mul eriti palju lisada ei ole. Artti ütles kõik ära, mida siin öelda on.

Aga ütle lõpetuseks, kes täna võidab?

KK: Sloveenia on päris tugev. Arvan, et Sloveenia ja Austria kaklevad kulla nimel.

AA: Siin võib nii mõndagi juhtuda, aga minu kaardid on Jaapani peal. Läheb huvitavaks, aga esikolmik on lahtine. Võib väga huvitav lõpp tulla.