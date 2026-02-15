Külm: see oli juba sõidu moodi sõit!

Laskesuusataja Susan Külm kerkis Milano Cortina taliolümpiamängudel jälitussõidus 37. kohalt 22. positsioonile. Hea esitusega säilitas ta ka võimaluse võistelda järgmisel nädalal jälitussõidus, kui on praegu esimeseks varuvõistlejaks.

"Täna oli juba sõidu moodi sõit!" kinnitas Külm ERR-iga rääkides. "Natukene jäävad need möödalasud kripeldama, ilma nendeta oleks saanud koha 20 parema seas."

Külm tegi ühe möödalasu nii esimeses lamades- kui püstitiirus. Finišis kaotas ta Itaalia esimese olümpiavõidu teeninud Lisa Vittozzile 2.37,9. "Lamades nägin, et kogu seeria hoidis natuke paremale poole. Ma ei teinud parandusi, teises tiirus oli juba keerutav tuul, hakkasin kahtlema ja Indrek [Tobreluts] ütleb, et kui kahtled, ära tee midagi! Püsti möödalasust on mul nii kahju, nii rumal kehaga rapsiv viga, ilmselt olin juba rajal. Täna siis selline koht," võttis Külm võistluse kokku.

"37. kohalt tõusta 22. on juba päris märgatav tõus. Täna oli see minu maksimum, mida suutsin teha," tõdes eestlanna. "Olen rahul sellega, et kaks tiiru olid nulliga ja sõidutunne oli hoopis-hoopis parem kui on eelnevatel päevadel olnud. Loodetavasti kandub see naiste teatesõitu üle."

* * *

Eesti laskesuusakoondise peatreener Haavard Bogetveit, on hea Teid pärast esimest võistlusnädalat näha! Ilmselt tulite siia veidi rõõmsamas tujus, sest Susanil oli väga hea võistlus?

Jah, absoluutselt. Meie olümpia algas väga raskelt, seega on väga lubav näha, et oleme võimelised kiiremini suusatama. See annab meile olümpia teiseks pooleks lootust.

Kui vaatame tulemusi, siis ka Kristo [Siimer] ütles täna, et tundis ennast paremini. Kas võib olla, et pingutasime [enne olümpiat] veidi üle ja polnud OM-i alguses parimas vormis?

Meil ei ole praegu kindlaid põhjendusi, miks me olümpia alguses hästi ei esinenud. Me ei mõista seda praegu veel. Oleme valmistunud hästi ja ei näe ühtegi põhjust, miks algus läks kehvasti. Praegu on tähtis, et valmistuksime hästi teatesõiduks ja teisteks võistlusteks, mis tulevad.