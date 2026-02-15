Kõiv laskesuusatajate OM-ist: need pole need kohad, mida tulime siia tooma

Eesti laskesuusatajate jaoks ei ole Milano Cortina olümpiamängud möödunud eriti rõõmsates toonides. Altminekutele pakkus pühapäeval leevendust Susan Külm, kes tõusis jälitussõidus 37. kohalt 22. positsioonile, aga sportlased on toonitanud, et olud on Anterselvas keerulised.

"Eks siin on kõrgust peaaegu 1700 meetrit, lumi on kuiv, mis teeb olud suhteliselt aeglaseks. Rajaprofiili mõttes ta ei ole väga raske, aga see kuiv ja aeglane lumi teeb selle raskeks," selgitas Kõiv ERR-ile oludest olümpiaareenil.

Miks Eesti laskesuusakoondise jaoks on OM nii raske olnud, ei oska Kõiv öelda. "Iga päev annab hooldetiim endast parima, proovime leida võimalikke variante, et vähegi maailmaga võidu sõita. On olnud altminekuid, keskmisi suuski ja täna, ma arvan, olid pigem head suusad. Kui viga oleks selles, et läksime väga-väga kehvade suuskade või väga-väga kehva vormiga lati alt läbi... täna ma nõustun Karel [Viigipuu], Indrek [Tobrelutsu] ja Haavard [Bogetveitiga], et küsimusi on rohkem kui vastuseid. Eks emotsiooni pealt on lihtne lahmida, aga mingid järeldused peame siit tegema. Ei anna alla enne, kui teatevõistlused läbi on ja hakkame valmistuma koduseks MM-iks," sõnas Kõiv.

"Kindlasti ma valetaks, kui ma ütleks, et olen olümpiaga rahul. Need ei ole need kohad, mida tulime siia tooma. Suure tõenäosusega on meie jaoks individuaalstardid läbi, praegu läheb kogu pingutus selleks, et kaks teatesõitu hästi teha," lisas ta.

Alaliidu spordidirektori sõnul on lähitulevikust praeguse peatreeneri Haavard Bogetveitiga põgusalt juba räägitud, kuid otsused tehakse pärast OM-i lõppu. "Mina olen Haavardiga rääkinud, temal on huvi olemas. Pidimegi pigem pärast olümpiat maha istuma, rääkima tingimused üle. Naljatades ütlesin, et vaatame pärast olümpiat, kuidas tulemused on, siis on näha, kelle käes paremad kaardid on. Täna on jõujooned alaliidu poolel," muigas Kõiv.

Pärast olümpiamänge ootab laskesuusatajaid kaks nädalat puhkust, märtsis võisteldakse MK-sarja raames veel Kontiolahtis, Otepääl ja Oslos. Järgmisel aastal kulmineerub hooaeg juba Otepääl toimuvate maailmameistrivõistlustega. "Läheme koju, puhkame natuke, siis ongi Kontiolahti ja Otepää MK, mis on ka meie jaoks väga tähtis, sest see on MM-i peaproov," ütles Kõiv.