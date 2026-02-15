Vittozzi veatu laskmine tõi Itaaliale esimese laskesuusakulla, Külm 22.

Sprindi võitjast Maren Kirkeeidest 41 sekundit hiljem viiendana startinud Vittozzi läbis pühapäeval kõik neli tiiru puhaste paberitega, oli viimase tiiru järel konkurentidest juba enam kui 40 sekundit ees ning sai juubeldades lõpusirgele tulla kindla võitjana. Sealjuures sai temast Itaalia esimene laskesuusatamise olümpiavõitja.

Kirkeeide (0+1+0+2) oli viimase tiiruni Vittozzi ees esikohal, aga kaks möödalasku langetasid ta lõpuks hõbedale. Finišis kaotas ta itaallannale 28,8 sekundit.

Suurepärase võistluse pakkus soomlanna Suvi Minkkinen, kes ei teinud samuti ühtegi eksimust ning teenis pronksi (+34,3). Viimati võitis Soome olümpiamängudel laskesuusamedali 1998. aastal Naganos, kui Ville Räikkönen teenis meeste sprindis pronksi.

37. naisena liidrist kaks minutit hiljem startinud Susan Külm (1+0+1+0) näitas 28. sõiduaega ning kerkis lõpuks korralikule 22. kohale (+2.37,9). Ühtlasi on Külm järgmise nädala laupäeval toimuvaks naiste ühisstardist sõiduks esimene varuvõistleja.

Tuuli Tomingas eksis avariirus kahel lasul ja oli viimane, teises tiirus läksid mööda juba neli lasku ja seejärel astus ta kõrvale.

Enne võistlust:

Külm saab startida 37. naisena ning teeb seda liidrist kaks minutit ja kolm sekundit hiljem, Tomingas pääses jälitussõitu 57. võistlejana ja saab lähte kaasmaalasest 30 sekundit hiljem.

Stardinumbriga üks läheb rajale norralanna Maren Kirkeeide, kes saab kõigest nelja sekundi pärast juba paarilise, kui lähte saab prantslanna Oceane Michelon. Minuti sees asuvad rajale veel Lou Jeanmonnot (+0.24), Milena Todorova (+0.40), Lisa Vittozzi (+0.41), Suvi Minkkinen (+0.50) ja täpselt minut pärast liidri starti stardib Franziska Preuss.

Tänavu on MK-sarjas jälitussõitudes olnud parim Minkkinen, kes ei ole aga teeninud ühtegi etapivõitu - soomlanna on olnud kolmes sõidus teine. Jeanmonnot'l on kaks etapivõitu, lisaks on esikoha teeninud Vittozzi, Elvira Öberg ja Lisa Theresa Hauser.