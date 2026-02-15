X!

TÄNA OTSE | Henry Sildaru tõuseb suurelt rambilt lendu

OM2026
OM2026

MIlano Cortina taliolümpiamängude freestyle-suusatamise programm jätkub pühapäeval meeste Big Airi kvalifikatsioonivõistlusega, milles osaleb ka Henry Sildaru. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 20.30, kommenteerivad Kristjan Kallaste ja Riho-Laast Laas, reporterina on kohal Debora Saarnak.

19-aastane Sildaru oli olümpiadebüüdi järel pettunud, sest pargisõidu kvalifikatsioonis tuli leppida 28 sportlase konkurentsis 21. kohaga.

Pühapäeval on tal aga uus võimalus jahtida finaalikohta Big Airi eelvõistlusel ja kuigi Big Air pole olnud Sildaru suurim tugevus, sai ta eelmise aasta alguses Aspeni MK-etapil 15. koha ja möödunud detsembris Pekingis 14. koha.

Big Airis sooritab iga sportlane kolm suurt hüpet. Kahe parima triki punktid liidetakse kokku ja finaali saab 12 võistlejat.

Big Air kaasati esimest korda olümpiakavva neli aastat tagasi Pekingis, ajaloolise olümpiavõidu teenis norralane Birk Ruud. Kui ta on peapõrutusest taastunud, stardib pühapäeval ka Pekingis pronksi saanud rootslane Henrik Harlaut. Ruud on kindlasti medalipretendent, aga viimastel aastatel on näidanud suurepäraseid lendusid ka näiteks Luca Harrington, Troy Podmilsak, Miro Tabanelli ja Mac Forehand.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

olümpiauudised

14:10

Norra mehed teenisid teatesõidus kindla võidu, Itaalia sai pronksi Uuendatud

14:10

VAATA OTSE | Brignone läheb kodupubliku ees teisele sõidule liidrina Uuendatud

13:49

"Spordipühapäev" analüüsib Eesti olümpiakoondise pettumusi

13:23

Zunte sihib Prantsuse Alpe: tahan jõuda järgmisele tasemele

12:55

Otsustavas tiirus veatult lasknud Ponsiluoma tuli olümpiavõitjaks Uuendatud

12:09

TÄNA OTSE | Paarissõitjad esitavad Milanos oma lühikava

11:36

TÄNA OTSE | Henry Sildaru tõuseb suurelt rambilt lendu

11:10

TÄNA OTSE | Naiskiiruisutajad jahivad 500 meetri distantsil võitu

sport.err.ee värsked uudised

14:10

VAATA OTSE | Brignone läheb kodupubliku ees teisele sõidule liidrina Uuendatud

14:10

Norra mehed teenisid teatesõidus kindla võidu, Itaalia sai pronksi Uuendatud

13:49

"Spordipühapäev" analüüsib Eesti olümpiakoondise pettumusi

13:23

Zunte sihib Prantsuse Alpe: tahan jõuda järgmisele tasemele

12:55

Otsustavas tiirus veatult lasknud Ponsiluoma tuli olümpiavõitjaks Uuendatud

12:42

Kalev/Cramo võitis lisaajal, ülikooliklubid said samuti võidulisa

12:09

TÄNA OTSE | Paarissõitjad esitavad Milanos oma lühikava

11:36

TÄNA OTSE | Henry Sildaru tõuseb suurelt rambilt lendu

11:10

TÄNA OTSE | Naiskiiruisutajad jahivad 500 meetri distantsil võitu

10:25

Mülla uuendas teivashüppe Eesti rekordit: hooaeg on läinud tõusvas joones

10:20

TÄNA OTSE | Kas Külm ja Tomingas parandavad jälitussõidus kohta?

09:27

Zirk Swim Cupi avapäeval langes 43 aasta vanune Eesti rekord

08:58

Vaaksi kool sai pärast suurt kaklust kaotuse, Veesaar jäi haigeks

14.02

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

14.02

Jaapani lumelaudur teenis kulla, eurooplased tagaplaanil

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo