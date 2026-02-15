Henry Sildaru: ootasime jällegi paremat, vähemalt õnnestus viimane hüpe

Sildaru sai pühapäevases kvalifikatsioonis kahe esimese hüppe eest vastavalt 17 ja 42 punkti ning kolmandaks vooruks olid paraku edasipääsulootused kustunud. Seal sooritas eestlane oma päeva parima laskumise, kui sai 80 punkti. Ka sellest poleks finaalikohaks piisanud, sest viimasena edasi saanud ameeriklane Konnor Ralph teenis oma kahe parima hüppe eest 86,75 ja 85 punkti.

"Raske on öelda, mis otsustavaks sai," rääkis Sildaru ERR-ile. "Esimesed kaks võistluslaskumist natuke ebaõnnestusid. Teisel laskumisel hakkas spin jälle inertsist üle minema, nagu pargisõidus. Suutsin oma viimase hüppe ilusti ära teha, vähemalt läks seegi hästi."

Sildarule 80 punkti toonud hüpe:

"Eks kindlasti jällegi ootasime paremat," tõdes ta. "Kummaline või raske on see, et treeningud sujusid väga hästi, suutsin oma hüpped ära teha, ühtegi suurt eksimust ei olnud. Ongi raske, et kuidas need võistluslaskumised mul siis ei õnnestunud."

Sildaru sõnul olid Big Airi võistluspargis olud head. "Siin on see torn väga hea, kuna maandumine on ilus ja sile ning pole jäine, nagu tavaliselt. See hüpe on siin päris hea. Rennisõidu esimene treening on esmaspäeval, seal hakkame sõitma ja saab siis äkki täpsemalt öelda, mis tunded on."