TÄNA OTSE | Eestlannad püüavad kohta jälitussõidus

Milano Cortina taliolümpial peetakse laupäeval laskesuusatamises naiste 7,5 km sprindisõit, milles asuvad rajale kõik neli eestlannat. ETV ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 15.30, kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Karel Kulbin ning reporter on Ivar Lepik.

Tuuli Tomingas kannab stardinumbrit 8 ja stardib kell 15.49, Regina Ermits numbrit 24 ja saab lähte kell 15.57, Susan Külm numbrit 65 ja stardib kell 16.17 ning Johanna Talihärm numbrit 73 ja saab lähte kell 16.21.

Anterselva laskesuusaareenil on stardinimekirjas 91 naist, kellest viimane saab lähte tund pärast ülekande algust.

Tänavu on MK-sarjas sprindi arvestuses esikohal just Jeanmonnot, kes on teeninud ühe etapivõidu ja kahel korral teise koha. Rootslanna Hanna Öberg on võitnud kaks etappi, Pekingi olümpiahõbedast õde Elvira on samuti korra võidutsenud ja ühe etapi on tänavu võitnud ka soomlanna Suvi Minkkinen. Varasematest olümpiamedalistidest on laupäeval rajal lisaks Öbergile veel tema järel pronksi saanud itaallanna Dorothea Wierer.

Naislaskesuusatajate seas on olümpial seni laiali jagatud ainult üks medalikomplekt: 15 km tavadistantsil võidutses prantslanna Julia Simon, kellele järgnesid kaasmaalane Lou Jeanmonnot ja bulgaarlanna Lora Hristova.

Toimetaja: ERR Sport

