Kirkeeide võitis noorte tähtede duelli, Külm 37.

22-aastane Kirkeeide oli aasta vanemast Michelonist teise tiiru järel 9,2 sekundiga maas, aga suutis distantsi lõpuosast vastasest mööduda ja teenida oma esimese suurte tiitlivõistluste kulla.

Mullusel Lenzerheide MM-il sai ta pronksi ühisstardist sõidust ja tema nimel on ka üks MK-etapivõit, mille norralanna teenis tänavu Le Grand Bornandis samuti ühisstardist sõidus.

Kirkeeide ja Micheloni järel mahtus pjedestaalile ka teine prantslanna Lou Jeanmonnot (+23,7), kes erinevalt konkurentidest jättis püstitiirus ühe märgi üles.

Kui tavadistantsil säras bulgaarlannadest pronksmedaliga Lora Hristova, siis sprindis tuli Milena Todorova neljandaks (1; +40,0). Kuue hulka sõitsid ka Lisa Vittozzi (Itaalia; 0; +40,6) ja Suvi Minkkinen (Soome; 0; +49,6).

Eestlannadest oli 37. kohaga parim Susan Külm (1; +2.03,1). Tuuli Tomingas oli 57. (1; +2.33,2), Regina Ermits 69. (2; +3.10,1) ja Johanna Talihärm 82. (2; +4.02,4).

Külm tunnistas, et sõidu poolest oli mõnes mõttes etem kui eelmistel kordadel. "Natuke oli energilisem see sõitmine, aga see värske lumi on teinud raja päris aeglaseks ja raskeks. Sellest ka päris suured sõiduvahed ja kaotused," lausus ta ERR-ile ja tunnistas, et viimasel ringil läks raskeks. "Pean natuke määrdemeestega aru pidama. Arutama erinevaid kohti ja siis saame teha lõpliku otsuse."

Jälitussõitu pääses ka Tomingas. "Ma arvan, et seis oli täna väga hea, aga kahtlustan, et suusk ei kandnud hästi," sõnas ta. "Sõidutunne oli täna väga okei. Kahju, et väga vähe sain teistega koos sõita. Päris palju pidin üksi punnitama."

Kuigi Tomingas saab ühe individuaalstardi veel, siis see teda vahetult pärast finišit rõõmustama ei pannud. "Mis sa sealt tagant ikka ronima hakkad, tuksis niikuinii," muigas ta.

Enne võistlust

Tuuli Tomingas kannab stardinumbrit 8 ja stardib kell 15.49, Regina Ermits numbrit 24 ja saab lähte kell 15.57, Susan Külm numbrit 65 ja stardib kell 16.17 ning Johanna Talihärm numbrit 73 ja saab lähte kell 16.21.

Anterselva laskesuusaareenil on stardinimekirjas 91 naist, kellest viimane saab lähte tund pärast ülekande algust.

Tänavu on MK-sarjas sprindi arvestuses esikohal just Jeanmonnot, kes on teeninud ühe etapivõidu ja kahel korral teise koha. Rootslanna Hanna Öberg on võitnud kaks etappi, Pekingi olümpiahõbedast õde Elvira on samuti korra võidutsenud ja ühe etapi on tänavu võitnud ka soomlanna Suvi Minkkinen. Varasematest olümpiamedalistidest on laupäeval rajal lisaks Öbergile veel tema järel pronksi saanud itaallanna Dorothea Wierer.

Naislaskesuusatajate seas on olümpial seni laiali jagatud ainult üks medalikomplekt: 15 km tavadistantsil võidutses prantslanna Julia Simon, kellele järgnesid kaasmaalane Lou Jeanmonnot ja bulgaarlanna Lora Hristova.