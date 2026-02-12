USA pani Läti vastu paremuse maksma, Saksamaa alistas Taani

USA läks mängu kuuendal minutil juhtima, kui Brady Tkachuk tabamuseni jõudis, aga lätlased leidsid kiirelt vastuse ja Renars Krastenbergsi värav vaid kaks minutit hiljem tõi tabloole 1:1 viigi.

Esimese perioodi lõpuni ja teise kolmandiku esimene pool mängiti tasavägiselt, aga ameeriklased avaldasid Läti kaitseliinile tohutult survet. 31. minutil tamm lõhkes ja otsustavale perioodile mindi Brock Nelsoni kahe ning Tage Thompsoni ühe tabamuse järel vastu USA 4:1 eduseisul. Auston Matthews viis ameeriklased siis veel nelja väravaga juhtima, aga enam väravalisa ei sündinud ja USA sai lõpusireeni kõlades kindla 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) võidu.

Viis ameeriklast said kaks resultatiivsuspunkti: Jack Hughes, Quinn Hughes, Matthew Tkachuk ja Jack Eichel tegid kahele väravale eeltööd. Läti ainsale tabamusele jagas söödu Zemgus Girgensons.

Saksamaa läks Leon Draisaitli tabamusest Taani vastu juhtima juba 23 sekundit pärast mängu algust, aga Oscar Fisker Molgaard viskas 14. minutil viigivärava. Ottawa Senatorsis mängiv sakslane Tim Stutzle skooris seejärel teisel perioodil kaks korda ja Saksamaa rohkem ei vajanudki, realiseerides oma turniiri avamängus 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) võidu.

Enne mängu:

Milano Cortina taliolümpia meeste jäähokiturniir tuleb väga kõrgetasemeline, sest tosina aasta pikkuse pausi järel osalevad olümpial taas kõik maailma parimad mängijad. Põhja-Ameerika tippliiga NHL teeb olümpiaturniiri ajaks mängudest pausi ja paljude riikide koondised saavad nii kaasata turniirile kõik oma tipud.

Läti koondisele tuleb ookeani tagant appi kuus meest: Rodrigo Abols, Uvis Balinskis, Teodors Blugers, Zemgus Girgensons, Elvis Merzlikinš ja Arturs Šilovs.

Samuti kuulub peatreener Harijs Vitolinši nimetatud koosseisu NHL-i kogemusega kauaaegne kapten Kaspars Daugavinš, kes mängib hetkel Saksamaa esiliigas ja kelle jaoks on tegemist juba neljanda olümpiaga.

Läti on alates 2002. aasta Salt Lake City olümpiast jäänud vaid korra mängudelt eemale – meeskond ei kvalifitseerunud 2018. aasta PyeongChangi olümpiale. Parimal juhul ehk 2014. aastal Sotšis tuldi kaheksandaks.

Läti avamängu vastane USA on Kanada kõrval teine suursoosik kuldmedalile. Samas on USA OM-il tuntud pigem ebaõnnestujana, sest pärast 1980. aasta kuldmedalit on suudetud võita vaid kaks hõbedast autasu: 2002. aastal Salt Lake Citys ja 2010. aastal Vancouveris.

Pika kullaootuse lõpetamiseks on koosseisu valitud teiste seas Auston Matthews, Jack Eichel, Jake Guentzel ja Matthew Tkachuk. Nende suurimaks tugevuseks on muljetavaldav väravavahtide valik: Connor Hellebuyck, Jake Oettinger ja Jeremy Swayman.