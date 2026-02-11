X!

TÄNA OTSE | Kuidas läheb eestlannadel tavadistantsil?

Milano Cortina taliolümpiamängudel on täna laskesuusatamises kavas naiste 15 km tavadistants. Otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 15.10. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Karel Kulbin, reporter on Ivar Lepik.

NB! Laskesuusatamine algab ETV2-s kell 15.10 ja ETV-s kohe pärast kahevõistlust.

Kõik neli eestlannat on täna stardis ning neist esimesena pääseb rajale Tuuli Tomingas, kes võistleb numbri all 17. Regina Ermitsa rinnanumbriks on 34, Susan Külmal 66 ja Johanna Talihärmal 77.

Tänavusel MK-hooajal on sõidetud üks lühike (12,5 km) ja üks pikk (15 km) tavadistants. Östersundis võidutses pikal tavadistantsil itaallanna Dorothea Wierer ja Nove Mesto lühikese tavadistantsi võitis prantslanna Justin Braisaz-Bouchet.

Pekingi olümpial moodustasid esikolmiku sportlased, kes on kõik tänaseks tippspordist lahkunud. Olümpiavõitjaks tuli sakslanna Denise Herrmann, hõbemedali pälvis prantslanna Anais Chevalier-Bouchet ja pronksi teenis norralanna Marte Olsbu Röiseland. Eestlastest oli Pekingis parim Tuuli Tomingas, kes sai 43. koha.

