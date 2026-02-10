X!

Leedu saatis Eesti uisutreeneri olümpialt minema

Raimo Reinsalu
Raimo Reinsalu Autor/allikas: Kuvatõmmis
Leedu olümpiakoondis tühistas Eesti uisutreeneri Raimo Reinsalu akrediteeringu Milano Cortina olümpiamängudele.

Sportlaste vaimses ja füüsilises väärkohtlemises süüdistatud Reinsalu oli Milano Cortina olümpial akrediteeritud Leedu iluuisutaja Meda Variakojyte treenerina ning samuti juhendab ta Läti olümpiakoondisesse kuuluvat Fedirs Kulissi.

Mullu augustis süüdistas kahekordne Läti meister Sofja Stepcenko Riia iluuisuklubi treenereid Olga Kovalkovat ja Raimo Reinsalu avalikult väärkohtlemises. Toona 18-aastane Stepcenko rääkis portaalile AnythingGOEs, et Kovalkova ja Reinsalu olid manipuleerivad ning sundisid teda vigastatuna võistlema ja pidevalt kaalu langetama, mistõttu tekkisid tal söömishäired, ta hakkas ennast vigastama ja tal diagnoositi depressioon.

Rahvusvaheline uisuliit ISU eemaldas Reinsalu 2025. aasta septembris Bakuu juunioride GP tehnilise spetsialisti kohalt, iluuisu-uudiseid vahendav portaal AnythingGOEs kirjutas paar nädalat enne olümpiamängude algust, et aasta lõpus alustas Läti politsei Reinsalu suhtes uurimist.

Leedukeelne Delfi kirjutab, et Leedu olümpiakomitee sai süüdistustest teada vahetult enne OM-i algust ning pidas siis Variakojyte, tema isa, Läti olümpiakomitee ja ISU-ga nõu ning kuigi sportlasel ja tema perekonnal polnud Reinsalu suhtes kaebusi, soovitas ISU laupäeval Reinsalu akrediteering peatada.

Leedu olümpiakomitee seda ka tegi ning järgmisel päeval kinnitas ISU, et on Reinsalule määranud esialgse spordis osalemise keelu, mille Eesti uisutreener edasi kaebas.

Toimetaja: Anders Nõmm

