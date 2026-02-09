X!

Eesti kurlingupaari olümpia kulmineerus kaotusega Tšehhile

Milano Cortina olümpia segapaaride kurling. Eesti - Tšehhi
Eesti kurlingupaar Marie Kaldvee - Harri Lill lõpetas Milano Cortina olümpiaturniiri 4:8 kaotusega Tšehhi paarile Julie Zelingrova - Vit Chabicovsky ja sai kokkuvõttes kümnenda koha.

Eesti noopis kohe esimesest voorust kaks punkti, aga Tšehhi sai eduseisu tänu suurepärasele kolmandale voorule, kus teeniti lausa neli punkti. Järgnevalt piirdus Eesti oma power play'is ühe punktiga ning viimase vooru eel oldi taga 4:7 ja tšehhidel oli ka viimase kivi eelis.

Eesti vajas sel hetkel minimaalselt kolme punkti, aga viimastel visetel ei suudetud vajalikku seisu välja joonistada ja hoopis Tšehhi röövis veel ühe punkti.

See tähendas, et Eesti lõpetas turniiri kahe võidu ja seitsme kaotusega, mis andis kümnenda ehk viimase koha. Edasi poolfinaali pääsesid Suurbritannia (8-1), Itaalia (6-3), USA (6-3) ja Rootsi (5-4). Eestit edestasid veel Kanada (4-5), Norra (4-5), Šveits (4-5), Tšehhi (3-6) ja Lõuna-Korea (3-6).

Enne mängu

Tegemist on nii Marie Kaldvee ja Harri Lille kui ka Julie Zelingrova ja Vit Chabicovsky jaoks turniiri viimase vastasseisuga. Mõlemal on tabelis kirjas kaks võitu ja kuus kaotus ning omavahelise mängu võitja lõpetab üheksandana ja kaotaja kümnendana.

Eesti on saanud oma senised võidud Rootsi ja Kanada paaride üle. Tšehhi on saanud jagu Lõuna-Koreast ja Norrast. Kummalgi võistkonnal enam lootust poolfinaali jõuda ei ole.

"Tšehhi on väga noor, talendikas võistkond," kommenteeris Eesti paari treener Steffen Walstad pühapäeval ERR-ile. "Kui nad mängivad hästi, mängivad nad väga kõrgel tasemel; kui nad mängivad kehvasti, võivad nad ka väga kehvad olla."

"See on osa mängust, kui oled noor ja veel kogemusi korjav võistkond. Peame lihtsalt enda mängule keskenduma."

Toimetaja: Siim Boikov

